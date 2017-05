Problemos : Gagnez vos places de cinéma !

C’est la comédie de l’année à ne rater sous aucun prétexte, Problemos, la nouvelle comédie de Eric Judor, sort dans les salles de cinoche avec Virgin Radio ! Au scénario, Blanche Gardin et Noé Debré, au casting, Eric Judor, la même Blanche Gardin, Youssef Hadji sont réunis pour 1H25 de pur kiff ! Le pitch, « Jeanne et Victor sont deux jeunes Parisiens de retour de Vacances. En chemin, ils font une halte pour saluer leur ami Jean-Paul, sur la prairie où sa communauté a élu résidence. Le groupe lutte contre la construction d’un parc aquatique sur la dernière zone humide de la région, et plus généralement contre la société moderne, la grande Babylone. Lorsqu’un beau matin la barrière de CRS qui leur fait face a disparu, la communauté pense l’avoir emporté sur le monde moderne. Mais le plaisir est de courte durée… à l’exception de leur campement, la population terrestre a été décimée par une terrible pandémie et qui fait du groupe les derniers survivants du monde. Va-t-il falloir se trouver de nouveaux ennemis pour survivre ? » ! Découvrez le teaser :

