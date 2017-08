Pro Anglet : Du 22 au 26 août avec Virgin Radio !

C’est l’évènement à ne pas rater si vous vous trouvez sur la Côte basque ! Le Pro Anglet revient pour une 3ème édition en direct de la plage de la Chambre d’Amour à Anglet avec la World Surf League et Virgin Radio ! Pendant 5 jours, les meilleurs surfeurs européens hommes et femmes vont s’affronter sur les vagues d’Anglet ! Cette épreuve comptera dans le QS 1,500 du circuit de la World Surf League ! Venez en prendre plein les yeux, c’est un évènement unique et ouvert à tous, et si vous aimez les sensations extrêmes, vous allez en voir ! Découvrez sans plus attendre le teaser vidéo :

VirginRadio.Fr vous donne rendez-vous du 22 au 26 août au Pays basque pour le Pro Anglet avec Virgin Radio ! Restez branchés sur nos Réseaux Sociaux on vous en reparle très vite !