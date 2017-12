Prison Break : une saison 6 est officiellement en préparation !

On pensait ne plus jamais les revoir et pourtant ils seront bien de retour ! Michael Scofield et son frère Lincoln Burrows ne sont apparemment pas aux bouts de leurs surprises, même si le dernier épisode de la saison 5 diffusé l'année dernière nous avait fait pensé le contraire. Alors qu'on croyait que le revival de la série phare ne durerait qu'une saison, il semblerait que la FOX et les producteurs aient décidé de tourmenter les deux frères un peu plus longtemps pour le plus grand plaisir des fans. En effet, l'acteur Dominic Purcell vient d'annoncer sur son compte Instagram qu'une saison 6 verra officiellement le jour et qu'elle est actuellement en préparation !

@prisonbreak #prisonbreak 6. In the works. Une publication partagée par Dominicpurcell (@dominicpurcell) le 12 Déc. 2017 à 19h15 PST

"@prisonbreak #prisonbreak 6. En préparation." annonce l'acteur. Dominic Purcell avait déjà affirmé dans notre interview exclusive que lui et Wentworth Miller seraient prêts à reprendre leurs rôles respectifs si jamais les producteurs arrivaient avec une bonne idée pour la suite. Il semblerait que le souhait des millions de fans à travers le monde, qui ont été frustrés de la rapidité de la saison 5 qui n'a contenu que 9 épisodes, ait été entendu. Pour le moment il n'y a aucune indication sur ce dont cette saison va parler ni quand elle verra le jour mais on imagine que le tournage vient de débuter. En tout cas on a hâte d'en savoir plus !