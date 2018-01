Prison Break : Tout ce qu'il faut savoir de la saison 6

En ce qui concerne Prison Break, deux camps s'opposent : ceux qui ont adoré la cinquième saison et qui en veulent encore et ceux qui, forcément, auraient préféré que la série ne revienne jamais. Bonne nouvelle pour ceux qui ne voulaient pas dire adieu à Lincoln et Michael, la sixième saison de Prison Break est bel et bien en préparation. Mais, que réserve la suite ? D'abord, sachez que ce n'est pas une rumeur : Michael Thorn, et le directeur général de la Fox, Gary Newman, qui ont clairement confirmé l'information lors d'une conférence de presse.

@prisonbreak #prisonbreak 6. In the works. Une publication partagée par Dominicpurcell (@dominicpurcell) le 12 Déc. 2017 à 7 :15 PST

En ce qui concerne le scénario de cette nouvelle saison, on peut déjà parier que T-Bag ne figurera pas au casting. Oui, cela brise nos coeurs et oui, on aurait tout donné pour revoir le personnage (surtout après son parcours dans la saison 5). Mais soyons réalistes, il y a peu de chance que nous le revoyons. La raison ? Des accusations d'agression sexuelle circulant à l'encontre de Robert Knepper, son interprète. Pour l'heure, la Fox n'a pas encore décidé si, oui ou non, il ferait partie de l'aventure.

Par contre, soyez rassurés : Sara sera bien là. Concernant le scénario, la fin de la cinquième saison (qui, avouons-le, était relativement ouverte) permet aux scénaristes de trouver LA bonne idée pour repartir. Tout ce que l'on espère, c'est qu'ils sauront offrir une saison à la hauteur de la série et ce qu'elle représente pour les fans. Verdict bientôt !