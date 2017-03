Prison Break : Sarah à la recherche de Michael dans un nouveau teaser dévoilé 

L'attente est bientôt terminée ! Alors que la série Prison Break qui a rallié des millions de fans à travers le monde s'est malheureusement terminée après quatre saisons en 2009, la FOX a annoncé il y a plusieurs mois le retour de Michael Scofield et toute son équipe pour une nouvelle saison qui comprendra neuf épisodes. Alors que la pression montait déjà avec la dernière bande-annonce dévoilée qui laissait entrevoir quelques scènes de combat inédites, un nouveau teaser centré sur Sara Tancredi vient d'être posté sur la page facebook de la série et on a encore plus hâte d'être au 4 avril !

Dans ce nouveau teaser, Sara se bat pour aller chercher Michael et le délivrer de ses ravisseurs après avoir appris qu'il était encore en vie. On peut également y découvrir plusieurs autres nouveaux plans de Mike, le jeune fils de Sara et Michael. L'ancienne doctoresse veut tout mettre en place pour aider Lincoln à le sauver mais il semblerait que plusieurs obstacles personnels viennent se mettre sur son chemin. Michael Scofield sortira-t-il vivant de cette aventure après avoir été présumé mort pendant plusieurs années ? Rien n'est sûr et d'après Wentworth Miller, le frère de Lincoln Burrows ne mérite pas un happy end ! Ca promet ....