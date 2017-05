Prison Break saison 5 : La date de diffusion sur M6 dévoilée

On vous en parle depuis quelques mois, Prison Break est de retour 9 ans après son annulation ! Une cinquième saison intitulée "Prison Break : Resurrection" diffusée aux Etats-Unis depuis le 4 mars sur la Fox mais jusqu'ici inédite sur les chaînes françaises. C'était sans compter M6 qui a annoncé le grand retour de Michael Scofield interprété par Wentworth Miller le jeudi 15 juin à 21h ! Ce dernier, censé être mort depuis 7 ans suite à une tumeur au cerveau, est en fait en prison au Moyen-Orient sous une nouvelle identité... On ne vous en dit pas plus, voici la bande annonce !

Nostalgie oblige, on y retrouvera le casting principal des premières saisons de Prison Break, dont voici les 5 première minutes de ce qui vous attend. En plus de Wentworth Miller aka Michael Scofield, son frère Lincoln Burrows (Dominic Purcell) et sa femme Sara (Sarah Wayne Callies) joueront un rôle majeur dans l'intrigue. Et puis on retrouvera aussi Fernando Sucre (Amaury Nolasco), Theodore Bagwell aka “T-Bag” (Robert Knepper), Benjamin Miles Franklin aka “C-Note” (Rockmond Dunbar) et Paul Kellerman (Paul Adelstein)...