Prison Break saison 5 : Episode 9, les premières vidéos de "Behind The Eyes"

Prison Break c'est bientôt fini ! Alors que nous avons eu la surprise de découvrir une cinquième saison alors que la série s'était terminée dans 2009, on a pu retrouver Michael Scofield, Lincoln Burrows et toute la petite équipe lors de nouveaux épisodes palpitants diffusés sur la FOX. Alors que le dernier épisode nommé "Behind The Eyes" sera diffusé ce soir on peut désormais découvrir la vidéo promo de ce dernier. Dansl'épisode précédent nommé "Progeny" Jacob retient Sara et Mike prisonniers. Lincoln se fait tirer dessus par Luca Abruzzi, le fils de John, pendant que Michael va chercher son fils. L'un des agents de Poseidon attendait Michael et met une perruque afin de se faire passer pour Sara et le piéger. Elle réussi avant de tirer un coup de feu dont on ne connait pas l'ampleur ni les dégâts causés.

Dans cette première vidéo promo on voit que Lincoln est dans un très mauvais état et on ne sait pas s'il en sortira vivant. Pendant ce temps, la confrontation finale entre Michael et Jacob se prépare. On ne sait toujours pas où est Sara mais il semblerait que l'un des personnages mourra dans ce dernier épisode où on peut y voir T-Bag pousser un cri. Serait-ce la fin de Whip, qui on a découvert la semaine dernière, est le fils de T-Bag ? Beaucoup de mystères dont les fameux tatouages qui représentent des yeux seront éclaircis et ce dernier épisode promet d'etre à couper le souffle. Si Prison Break touche à sa fin, la rédac' a analysé les points forts et faibles de ce revival.