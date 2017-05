Prison Break : saison 5 Episode 8, "Progeny" à la recherche de la vérité (récap')

Plus qu'un épisode avant la fin de Prison Break ! Bien que la FOX avait annoncé un revival qui allait contenir seulement 9 épisodes, on a du mal à se dire que c'est bientôt terminé ! Dans l'épisode précédent nommé "Wine Dark Sea", on a assisté aux tant attendues retrouvailles entre Sara et Michael, alors que cette dernière a rejoint le groupe pour soigner son ex-mari qu'elle croyait mort. C'est lors de ces retrouvailles qu'elle apprend que son mari actuel, Jacob, est celui derrière toute cette machination. Nous n'avions pas tort : Jacob est bien Poseidon et menace Sara et Mike ! Alors que la tension était à son comble, l'épisode de cette semaine nommé "Progeny" nous plonge dans une confrontation dont seul Prison Break a le secret !

Michael et Jacob font affaire et décident de prendre Whip a bord

Après que Jacob ait ordonné l'explosion du bateau où se trouvaient Michael, Lincoln, Whip et Sucre, ces derniers sautent dans la mer pour s'en sortir et se font repêcher par un bateau en direction de Marseille en France. Alors que Michael essaye de prendre des nouvelles de Sara, cette dernière parle de son fils en l'appelant Mike Jr, ce qui n'est pas dans son habitude. Il comprend alors que Sara et Mike sont entre les mains de Jacob et donc en danger. On apprend également que Jacob a réceptionné tous les courriers de Michael (les origamis) à Sara durant toutes ces années.

Michael doit sauver Sara et son fils

Pour pouvoir aider Sara, Lincoln décide de contacter Luca Abruzzi, le fils de John à qui il doit 100 000$ et qui était à sa poursuite dans l'épisode 1. Lincoln lui téléphone en lui affirmant qu'il a l'argent mais qu'il a besoin de retourner aux Etats-Unis. Ce dernier réussi alors à sortir l'équipe et la ramener à Marseille. On apprend également de Mike est un génie comme son père (ah la génétique ...) ce que Jacob s'empresse de remarquer. Alors qu'ils retournent tous à New-York, Whip prend le large vers Chicago où il doit découvrir une vérité sur son passé. Michael et Lincoln réussissent à se sortir des griffes de Luca... pour une courte période avant de retrouver Sheba et C-Note.

T-Bag réuni avec son fils

C'est le temps des retrouvailles pour la petite équipe ! Si la mission de C-Note s'arrête là, on comprend que Sheba et Lincoln éprouvent une attirance l'un envers l'autre (c'était à prévoir ! ) Pendant ce temps, surprise ! On apprend que Whip nommé David Martin rejoint T-Bag pour apprendre ... qu'il est son fils ! Le choc, on s'attendait à tout sauf à ça ! Michael et Lincoln s'empressent de rejoindre Mike et Sara mais ce dernier se fait tirer dessus par Luca Abruzzi. Si on le voit blessé on ne sait pas s'il est seulement blessé ... ou mort. Pendant ce temps, Michael rencontre Mike pour la première fois ! Son fils comprend rapidement qui est Michael et le met en garde : A&W s'est déguisé en Sara pour le piéger ! Alors que cette dernière montre enfin son visage, Michael protège son fils et on peut y entendre un coup de feu, suivi de sang propulsé sur la vitre. Michael est-il toujours vivant ? et Mike ? Où est Sara ? Beaucoup de questions qui vont trouver des réponses dans le prochain épisode. Si l'épisode de la semaine prochaine sera le dernier de la saison, la rédac' a déjà analysé les points forts et faibles de ce revival.