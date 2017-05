Prison Break saison 5 : Episode 8, les premières vidéos de "Progeny"

Prison Break c'est bientôt fini ! Alors que les fans du monde entier ont dû attendre plus de sept ans pour découvrir la suite des aventures de Michael Scofield, il semblerait que cette joie ait été plus rapide que prévu. Avec seulement 9 épisodes, cette nouvelle saison de la plus célèbre des séries carcérales est passée en flèche et il est bientôt le temps de lui dire aurevoir. En effet, l'épisode de ce soir nommé "Progeny" est l'avant-dernier épisode avant la fin et il promet de nombreux rebondissements. Comme nous l'avions vu dans le précédent épisode nommé "Wine Dark Sea", Sara finit enfin par retrouver Michael afin de le sauver, avant d'apprendre que son mari Jacob est Poseidon. Ce dernier dévoile son vrai visage à Sara avant de menacer son fils.

Comme le montre la vidéo promo de "Progeny", Michael et Jacob semblent se confronter pour la première fois depuis le début de la saison et livrer bataille dans cet épisode. Michael, Lincoln et Whip semblent avoir réussi à enfin rejoindre les Etats-Unis. On retrouve pour notre plus grand plaisir Sucre et T-Bag dans cet épisode, ainsi que C-Note et Sheba. Tous les personnages semblent être réunis pour clôturer en beauté la saison et ça s'annonce épique ! Sans compter qu'on voit Lincoln se faire tirer dessus. Est-ce que la série va se clôturer par la mort du frère de Michael ? Personne ne le sait encore mais la rédac' a analysé les points forts et faibles de ce revival et on a hâte de découvrir le dénouement !