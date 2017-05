Prison Break : Saison 5 Episode 7, "Wine Dark Sea" enfin réunis (récap')

La diffusion de la saison 5 de Prison Break continue sur la FOX ! Alors qu'il ne reste plus que deux épisodes avant la fin du revival, l'épisode de cette semaine nommé "Wine Dark Sea" va lever le voile sur plusieurs questions qui planaient depuis le début. Dans le précédent épisode nommé "Phaeacia", Michael, Lincoln, Whip et Ja décident de traverser le désert pour pouvoir sortir du pays, après avoir raté l'avion de C-Note et Sheba. Tout ne se passe pas comme prévu puisque pour pouvoir se débarrasser de Cyclops qui est à leurs trousses, Michael se sépare du groupe. Il finit gravement blessé avant de rejoindre Lincoln et de s'écrouler au sol.

Le couple Scofield se retrouve !

Alors qu'il perd beaucoup de sang, Lincoln apprend que le médecin le plus proche se trouve à Sana'a et décide donc d'appeler Sara pour qu'elle vienne les rejoindre. L'équipe monte sur un bateau direction Crète où Sara les rejoint afin de faire une transfusion à Michael. On assiste alors à la réunion que tout le monde attendait : le couple Scofield de nouveau ensemble après sept ans ! Les retrouvailles pleines d'émotions se finissent par Michael qui - en voyant une photo de Jacob et Sara après avoir demandé à voir une photo de son fils - apprend à cette dernière que Jacob est Poseidon !

Sucre et Michael de nouveau réunis !

Le voile est levé et nos soupçons confirmés ! Jacob est bien derrière la machination qui a fait disparaitre Michael depuis sept ans ! Alors que Sara a aidé Michael à s'en sortir, on comprend qu'elle est toujours amoureuse de lui et que le couple Scofield est de retour pour de bon ! Michael lui conseille de jouer la comédie auprès de Jacob pour qu'il ne se doute de rien, et de s'échapper avec Mike. Alors que Sara retourne aux Etats-Unis, Michael, Lincoln et Whip retrouvent Sucre (enfin ! ) sur le cargo où il travaille afin de pouvoir retourner chez eux. Evidemment tout a un prix et Sara donne la bague de sa grand mère pour que l'équipe puisse rejoindre les Etats-Unis.

Sara demande des réponses à Jacob

Pendant ce temps, Sara demande à son amie d'aller chercher Mike et de le garder en sécurité, pendant qu'elle menace Jacob afin d'obtenir des réponses. Poseidon semblait avoir déjà tout prévu puisqu'il a envoyé Van Gogh chercher Mike, et menace désormais Sara. Pendant ce temps, Jacob a fait également envoyé des avis de recherche au nom de Kaniel Outis à tous les bateaux en mer et - après avoir localisé celui sur lequel Michael voyage - il demande à le faire exploser. Michael, Lincoln, Whip et Sucre n'ont pas d'autre choix que de sauter dans la mer pour survivre. Comment vont-ils rejoindre le rivage ? Jacob va t-il garder Sara en otage ? S'il ne reste que deux épisodes avant la fin du revival, la rédac' a analysé les points forts et faibles de cette saison et on s'attend à ce que le dénouement soit épique pour clôturer la série en beauté !