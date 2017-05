Prison Break saison 5 : Episode 7, les premières vidéos de "Wine Dark Sea"

Qui dit nouvelle semaine, dit nouvel épisode de Prison Break ! Alors que dans l'épisode précédent nommé "Phaeacia", la petite équipe composée de Michael, Lincoln, Whip et Ja doivent trouver un moyen de quitter le pays après avoir raté l'avion de C-Note. Ils décident donc de passer par le désert pour rejoindre le village le plus proche. Tout ne se passe pas comme prévu puisque Cyclops est sur leurs traces et Michael se sépare du groupe pour pouvoir se débarrasser de lui. Michael finit par être gravement blessé avant de retrouver son frère et s'écrouler sur le sol. Si on imagine bien qu'il ne va pas mourir, on s'attend à ce que cette blessure ralentisse le groupe qui est la cible de l'EL et des hommes de main de Poseidon. Dans l'épisode de demain il semblerait que Lincoln ait appelé quelqu'un de spécial pour pouvoir aider Michael : sa femme Sara.

Comme le montre cette vidéo promo inédite, Sara annonce à Jacob (Poseidon ? ) que Michael est toujours en vie et qu'elle doit aller l'aider. On va alors assister au moment que tous les fans de la série attendaient depuis le début : la réunion entre Sara et Michael qui promet d'être riche en émotions ! Cet épisode va également contenir beaucoup d'action puisqu'on peut y voir l'équipe à bord d'un bateau. Est-ce de cette façon qu'ils vont sortir du Yemen ? Rendez-vous demain pour le savoir ! En attendant la diffusion de ce nouvel épisode, la rédac' a analysé les points forts et faibles de ce revival et on a hâte de découvrir le dénouement !