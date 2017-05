Prison Break : Saison 5 Episode 6, "Phaeacia", chasse à l'homme (récap)

La diffusion de la nouvelle saison de Prison Break continue sur la FOX. Alors qu'il ne reste que désormais trois épisodes avant la fin de ce revival, l'épisode de cette semaine nommé "Phaeacia" montre bien que la série n'a rien perdu de la splendeur qui a autrefois fait son succès. Alors que C-Note et Sheba ont réussi à sortir du Yemen dans le précédent épisode nommé "Contingency", Michael et le reste de l'équipe vont devoir trouver un autre moyen de s'échapper sans utiliser les transports en commun. Dur dur, surtout en sachant que la ville entière est à leur recherche.

Echafaudage d'un nouveau plan pour pouvoir sortir du pays

N'ayant pas d'autre choix que de faire appel à Omar pour pouvoir sortir du pays, ces derniers comprennent qu'il va falloir utiliser le desert pour s'échapper. Evidemment, une collaboration aussi simple serait trop facile et Omar - ayant déjà substitué le passeport de Lincoln pour de l'argent - comptait kidnapper Whip pour le remettre à l'EL. On découvre dans cet épisode que Michael a un allié aux Etats-Unis surnommé "Blue Hawaii", dont on ignore encore le rôle et l'identité. Si Lincoln, Michael et Ja trouvent un moyen pour contrer Omar, ce dernier finit par mourir suite aux attaques de l'EL dans le désert.

A&W et Van Gough à la recherche de Michael

Du côté de Poseidon, ses agents de main A&W et Van Gough sont relâchés et ont pour mission de trouver et tuer Kaniel Outis après avoir compris qu'il avait réussi à sortir de prison sans Ramal. On apprend également dans cet épisode que le collègue de Kellerman, Agent Koshida, qui prend sa succession et en fait de mèche avec les agents de Poseidon, ce qui leur permet d'avoir accès à tout un tas d'informations confidentielles venues du gouvernement. A&W demande de l'aide à son ex Trisha de la NSA pour pouvoir localiser Michael, prétendant qu'il faut seulement garder un oeil sur lui, pendant que Van Gough prévient l'EL de la localisation de la petite bande. Fort heureusement pour ces derniers, Trisha se rend compte de la supercherie et fait stopper la surveillance sur Michael. Les deux agents ont réussi à trouver le screenshot qu'a envoyé Michael à son contact Blue Hawaii et décident d'aller rendre une petite visite à ce dernier pour en savoir plus.

Michael Scofield va t-il pouvoir être sauvé de nouveau ?

Alors que Cyclops (oui encore lui, il ne lâche pas l'affaire) poursuit Michael, Lincoln, Whip et Ja dans le désert, ces derniers décident de se séparer. Lincoln, Whip et Ja suivent les oiseaux et réussissent à trouver le village de Phaeacia, en attendant que Michael se débarrasse de Cyclops avant de les rejoindre. Tout ne se passe pas comme prévu puisque ce dernier est gravement blessé et lutte pour pouvoir retrouver Lincoln avant de s'effondrer. Alors qu'il ne reste que trois épisodes avant la fin de cette nouvelle saison, beaucoup de mystères n'ont pas encore été résolus, notamment la véritable identité de Poseidon (Jacob, pas Jacob ?). Si la rédac' a analysé les points forts et faibles de ce revival de Prison Break, les trois derniers épisodes risquent d'être encore plus intenses. Une réunion entre Sara et Michael ? (si Michael survit), plus de T-Bag ? Le retour de Sucre ? On ne sait pas encore mais on a hâte de le découvrir !