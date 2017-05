Prison Break saison 5 : Episode 6, les premières vidéos de Phaeacia

Que de rebondissements dans cette nouvelle saison de Prison Break ! Alors que dans le précédent épisode nommé "Contingency" on a appris les raisons de la supposée mort de Michael il y a sept ans, la petite équipe composée de Michael, Lincoln, Ja et Whip ratent l'avion de C-Note qui était censé les amener hors du pays. Pendant ce temps, Sara confronte son mari Jacob suite aux révélations de T-Bag et ce dernier essaye de la convaincre qu'il n'est pas Poseidon en enfermant les deux agents responsables de sa blessure. Sara doute alors et ne sait plus qui croire... et on la comprend ! Après ces rebondissements il semblerait que l'épisode de demain contienne également beaucoup d'action d'après une première vidéo promo dévoilée.

En effet, dans cette vidéo on peut y voir tout d'abord les deux agents de Poseidon (bizarrement et magiquement relâchés) qui prévoient de tuer Michael après qu'ils aient entendu les récents évènements. Ces derniers partent à sa recherche pendant que l'équipe essaye de trouver un moyen de quitter le Yemen alors qu'ils sont poursuivis par les extrémistes de l'EL. Cet épisode s'annonce particulièrement riche en rebondissements puisqu'on y découvre Michael, blessé à terre. Si on sait bien qu'il n'est pas possible qu'il meurt maintenant, on se demande si Poseidon ou l'EL arriveront à lui mettre la main dessus pour l'empêcher de rentrer aux Etats-Unis. En attendant demain, la rédac' a analysé les points forts et faiblesses de ce revival et on a hâte de découvrir le prochain épisode !