Prison Break saison 5 : Episode 5, les premières vidéos de Contingency

Qui dit nouvelle semaine, dit nouvel épisode de Prison Break ! Depuis la reprise de la série avec cette cinquième saison, la série carcérale la plus célèbre du monde ne fait que nous surprendre à chaque nouvel épisode. Alors que dans l'épisode 4 nommé "The Prisoner's Dilemma", Michael a enfin réussi à s'échapper et à retrouver Lincoln, T-Bag découvre que le mari de Sara, Jacob, serait derrière toute cette machination. Il se ferait en effet appelé Poseidon et serait un ancien de la CIA, cherchant à faire sortir l'extrémiste Ramal de prison grâce à Michael. Si Ramal est finalement mort, il semblerait que Michael et Lincoln soient encore loin d'être tirés d'affaire ! En attendant la diffusion du nouvel épisode demain soir, une nouvelle bande annonce vient d'être dévoilée.

Ce nouvel épisode nommé "Contingency" promet plus de rebondissements que jamais. Dans cette nouvelle bande annonce, on découvre T-Bag annonçant à Sara que son mari Jacob serait derrière cette affaire. Pendant ce temps, l'EL prend possession de la ville et recherche activement les tueurs de Ramal. Michael et Lincoln cherchent un moyen de s'échapper de San'a mais ce dernier semble demander des comptes à son petit frère en lui demandant ce qu'il s'est passé durant ses années ici, et il n'a pas l'air content ! Alors que la rédac' a analysé les points forts et faiblesses du revival, on s'attend à énormément de suspense cette semaine, ingrédient qui fait le succès de la série depuis ses débuts.