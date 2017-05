Prison Break : saison 5 Episode 5, 'Contingency' le moment des aveux (récap)

La saison 5 de Prison Break continue sur la FOX ! Alors que dans le précédent épisode nommé "The Prisoner's Dilemma," Michael a enfin réussi à s'échapper d'Ogygia, retrouvant enfin son frère, T-Bag apprend que Jacob - le mari de Sara - serait en fait Poseidon, un ancien agent de la CIA qui aurait orchestré la supposée mort de Michael. Ce dernier lui aurait demandé de faire sortir le terroriste Ramal de prison. Alors que l'extrémiste est tué, la ville est prise d'assaut par l'EL qui recherche activement Michael et toute l'équipe afin de les punir d'avoir tué leur chef.

Sara découvre le vrai visage de Jacob

Alors que Michael et Lincoln sont en cavale, T-Bag apprend à Sara que son mari est un menteur et pourrait être responsable de la disparition de Michael pendant toutes ces années. Sara n'en croit pas ses yeux et court retrouver son fils avant de confronter Jacob qui nie tout et affirme avoir rencontré les deux tueurs afin de les piéger. Un peu trop facile, on a du mal à y croire ...

Michael passe aux aveux

Michael décide de choisir un chemin dangereux afin de sortir du pays, en utilisant le train. Ses réactions excessives et ses choix non réfléchis poussent Lincoln à l'obliger à parler de ses sept dernières années. Michael passe alors aux aveux en racontant à son frère qu'il a dû se faire passer pour mort après avoir été contacté par un dénommé Poseidon. Ce dernier - ancien membre de la CIA qui a créé une cellule afin de pouvoir mener ses propres opérations - lui a demandé de faire sortir des anciens agents et criminels de prison. En effet, alors que toute la petite équipe se pensait être sortie d'affaire après que Kellerman ait blanchi leurs noms, Poseidon affirme à Michael que Kellerman ne possédait pas les pouvoirs nécessaires pour les exonérer, même s'il avait affirmé du contraire (un escroc jusqu'au bout ce Kellerman). Le deal était donc "la vie" de Michael en tant qu'exécutif pour la CIA contre la liberté de Sara et Lincoln.

Démasquons les coupables !

Jacob essaye de convaincre Sara que tout est un malentendu et qu'il n'a rien à voir avec les criminels. Il l'a fait venir au poste de police en lui montrant tous les suspects et en lui demandant de choisir. Evidemment, cette attitude porte à confusion et Sara n'est plus sure de la culpabilité de Jacob. A la rédac' on pense que tout cela est seulement une machination de la part de Jacob pour regagner la confiance de Sara. Après tout, Michael a révélé plus tôt que Poseidon avait sa propre cellule et des hommes à sa charge. Et si tout cela n'était qu'une mise en scène ? Ca expliquerait comment les deux agents se seraient fait prendre de façon si soudaine (et si facilement). Puis, le rendez-vous immortalisé par T-Bag était trop familier, comme si le mari de Sara et les deux agents se connaissaient déjà. Bref, nous on ne croit pas à l'histoire de Jacob.

C-Note quitte le pays mais l'équipe est arrivé trop tard

Après que Michael ait abandonné l'idée d'utiliser le train pour s'échapper, on assiste à la triste mort de Sid après que l'équipe ait essayé de rejoindre C-Note et Sheba sur un hélicoptère privé. Evidemment, cette sortie par hélicoptère était trop facile. Michael, Lincoln, Whip et Ja manquent donc le décollage de quelques minutes et se retrouvent une fois de plus en cavale, sans plan. Cette dernière scène où on peut voir l'avion décoller et les extrémistes approcher nous rappelle fortement la dernière scène du dernier épisode de la saison 1 de la série. En effet, lors de leur sortie de Fox River dans la saison 1, Michael et toute la petite équipe devaient rejoindre le jet d'Abruzzi qui devait les conduire hors du pays. Sauf qu'ils n'ont pas réussi à rejoindre l'avion à temps qui est parti sans eux et il ne leur restait plus qu'à courir en voyant la police et les gardes approcher. Alors que la rédac' a déjà analysé les points forts et faibles de cette nouvelle saison, on a hâte de découvrir l'épisode de la semaine prochaine !