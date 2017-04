Prison Break : Saison 5 Episode 4, "The Prisoner's Dilemma", finalement libre (récap')

La diffusion de la cinquième saison de Prison Break continue sur la FOX ! Alors que Michael Scofield est toujours en vie - malgré sa présumée mort - Lincoln se met en tête d'aller le chercher à la prison d'Ogygia au Yemen. Il semblerait cependant que ces sept années ont transformé Michael qui se fait désormais appeler Kaniel Outis. Avec l'aide de Sheba, Lincoln parvient à revoir son frère et tenter de le faire sortir, malgré la menace extrémiste qui plane sur la ville. Dans l'épisode précédent nommé "The Liar", Michael tente de s'échapper à l'aide de Whip mais échoue, pendant que T-Bag et Sara s'allient pour comprendre qui souhaite leur mort. T-Bag décide d'aller rendre visite à Paul Kellerman qu'il soupçonne d'être derrière tout ça.

T-Bag rend une petite visite à Paul Kellerman

T-Bag rend visite à Paul Kellerman sur la demande de Sara et menace ce dernier. Paul Kellerman explique alors qu'il n'est pas derrière cette machination depuis sept ans et qu'un homme se faisant appeler Poseidon est à la tête de tout ça. Poseidon est un ancien agent de CIA qui "collabore" avec Michael pour pouvoir faire sortir certains de ses agents de prison. Souvenez-nous de la conversation entre Michael et Whip sur "leur mission" pendant sept ans en prison, qui était de faire sortir un homme pour le compte de la CIA. Cet homme s'avère être Abu Ramal. Tout commence à prendre sens. Paul Kellerman se fait tuer et T-Bag part à la recherche de Poseidon et découvre que Jacob, le mari de Sara, se cache derrière tout ça. Boom ! Voilà comment Prison Break arrive encore une fois à nous choquer !

Lincoln essaye de rentrer dans la prison d'Ogygia pour sauver Michael

Le père de Sheba souhaite aider Lincoln après que ce dernier ait sauvé sa fille. Il le met en contact avec un juge qui va lui donner une lettre de pardon pour Michael. Ce dernier pourra sortir de prison en toute légalité, sauf que la ville entière se fait attaquer par l'EL et Lincoln n'a pas d'autre choix que d'aller chercher son frère lui-même dans la prison. Après avoir vu qu'il s'échappait, Lincoln se met à la recherche de Michael dans la ville avant de le retrouver de justesse, un couteau sous la gorge. En effet, Michael à l'aide de Whip et de Ramal a réussi à s'échapper mais se fait trahir par l'extrémiste. The big brother saved the day just in time !

Michael et Lincoln se retrouvent enfin !

Le moment que tout le monde attendait est enfin arrivé ! Alors que Lincoln sauve son frère de justesse, juste après la trahison de Ramal (qui s'est fait tuer en passant), on assiste à l'incroyable scène des retrouvailles entre les deux frères. Cette scène émouvante était attendue par tous les fans de la série depuis le début. Michael avoue à son frère qu'il devait prétendre être quelqu'un d'autre lors de sa visite en prison pour ne pas qu "il" découvre la vérité. On peut deviner que le "il" en question est Poseidon, ou plutôt Jacob. Pourquoi Jacob voudrait-il piéger Michael ? Est-ce pour gagner le coeur de Sara qu'il a fait disparaitre son mari pendant sept ans ? Beaucoup de mystères planent encore sur les sept années qui ont passées depuis la présumée mort de Michael Scofield et on a hâte de découvrir le dénouement ! Ce revival possède beaucoup de points forts mais montre tout de même certaines faiblesses, la rédac' de Virginradio.fr en a fait une analyse et on attend le prochain épisode avec impatience !