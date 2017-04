Prison Break saison 5 : Episode 4, les premières vidéos de The Prisoner's Dilemma

Le nouvel épisode de Prison Break c'est ce soir ! Alors que dans le troisième épisode nommé "The Liar" nous avons vu la première tentative de s'échapper de prison tomber à l'eau, Sheba et Lincoln se font prendre au piège pendant que Sara et T-Bag commencent à travailler ensemble pour comprendre qui sont les personnes qui veulent leur mort. Sara découvre que Paul Kellerman ne serait pas aussi innocent qu'on aurait pu le penser. Alors que le quatrième épisode sera diffusé cette nuit sur la FOX, on a déjà un aperçu poignant de ce qui se passera ce soir.

Dans cette vidéo promo de l'épisode nommé "The Prisoner's Dilemma", la prison se fait attaquer par les extrémistes de l'EL et en faire sortir Michael devient de plus en plus compliqué. Quant à ce dernier - et malgré sa "trahison" de l'épisode précédent - il propose un deal à Ramal afin de pouvoir s'échapper ensemble. Si ce nouvel épisode s'annonce riche en action et en rebondissements, la rédac' a fait une analyse des points forts et faibles de ce revival et on a - chaque semaine - de plus en plus hâte de découvrir la suite des aventures du prisonnier le plus célèbre du monde. Rendez-vous cette nuit sur la FOX !