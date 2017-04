Prison Break : saison 5 Episode 3, "The Liar", première tentative ratée (recap')

La plus célèbre des séries carcérales du monde, Prison Break, a fait son retour en force il y a deux semaines après des mois d'attente. On y retrouve toute l'équipe, de Michael et Lincoln à Sucre, C-Note ou encore Sara et T-Bag. Si toute la fine équipe est de retour, il semblerait que les rôles soient inversés et que Michael soit cette fois le prisonnier, après avoir été passé pour mort pendant sept ans. Si dans le tout premier épisode nommé "Ogygia" les personnages apprennent à leur tour que Michael Scofield est vivant et partent à sa recherche, apprenant au passage qu'il se fait appeler sous un autre nom et que le vrai Michael Scofield semble n'avoir jamais existé, le second épisode "Kaniel Outis" nous montre que Michael cherchait déjà à s'évader avant l'arrivée de Lincoln. Si on comprend que Michael Scofield est bien Michael et non Kaniel Outis comme tout le monde peut le penser, beaucoup de questions planent sur ces sept années de disparition et quel pact il a passé avec le criminel redouté Ramal.

Michael et Whip ne s'entendent plus !

Dans ce nouvel épisode, on découvre de plus en plus d'images de Michael à Ogygia en compagnie de Whip qui commence à douter de ce dernier et de sa loyauté, d'autant plus qu'il sait que Michael est associé à l'extrémiste Ramal et a promis de le faire sortir. Il ne faut faire confiance à personne en prison et Michael l'a appris à ses dépens ! On apprend également que Michael et Whip travaillaient pour la CIA pendant six ans, afin de faire sortir des agents de prison. Cette information qui promet d'être intéressante devrait se développer dans les prochains épisodes. Michael tente le tout pour le tout de s'échapper avec sa petite équipe, mais échoue. (ça aurait été bien trop facile et que serait une saison de Prison Break sans des complications)

Sheba et Lincoln pourraient être le nouveau couple de cette saison 5

Du coté de Lincoln, lui et Sheba essayent de récupérer des passeports pour pouvoir quitter le Yemen, après que Lincoln ait donné le sien pour pouvoir voir Michael en prison. Evidemment, payer pour un passeport et le recevoir en bonne et due forme serait trop facile et Sheba et Lincoln sont pris dans un piège. Il semblerait que les producteurs veuillent créer une romance entre les deux puisque Lincoln part sauver Sheba qui est retenue prisonnière. A suivre dans les prochains épisodes ...

T-Bag et Sara : une nouvelle alliance à venir ?

Sara quant à elle se fait toujours suivre par les deux - encore inconnus - agents qui ont essayé de la tuer et qui ont tiré sur son mari. Elle se fait hacker son téléphone et a la surprise de retomber sur T-Bag qui lui raconte l'épisode de sa prothèse, mystérieusement offerte par "Outis" qu'il a découvert comme étant Michael Scofield. Après avoir refusé d'avoir affaire à lui (il a quand même essayé de la violer, n'oublions pas), Sara accepte de "travailler" avec lui et découvre qu'il se pourrait bien que Paul Kellerman ne soit pas aussi innocent qu'il prétend être. Si Kellerman avait fait son mea culpa en témoignant en faveur de Lincoln quelques années plus tôt et en blanchissant le nom de la petite équipe de Fox River, n'oublions pas tous les évènements passés dans les premières saisons et le nombre de personnes mortes par sa faute. Chassez le naturel et il revient au galop... Un épisode plein de rebondissements qui promet encore de nombreuses surprises par la suite. Rendez-vous la semaine prochaine !