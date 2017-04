Le Revival poursuit tranquillement sa diffusion sur la FOX et la semaine dernière, on en apprenait un peu plus sur la vie de Michael en détention. Déjà, nous faisions connaissance avec ses co-détenus pendant que son frère faisait son maximum pour essayer de lui venir en aide. Au final, nous avons appris que Kaniel Outis était le faux nom de Michael et que ce dernier était incarcéré pour crime contre le gouvernement. Ce soir, la FOX diffusera The Liar, le troisième épisode. Et clairement, ce dernier s'annonce intense.

Dans la bande annonce, on voit Michael enfin prêt à s'évader. Evidemment, on sait que ce n'est que le début de l'histoire. Si vous suivez la série depuis le tout début, alors vous savez que son fameux "franchir le mur n'est que le début" est devenu culte. De son côté, Lincoln devra quitter le Yémen pour échapper à climat meurtrier. Enfin, T-bag préviendra Sara qu'elle est peut-être en danger.

Pour en voir plus sur ce nouvel épisode de Prison Break, rendez-vous ce soir, donc !