C'est le moment que des millions de fans à travers le monde attendaient ! La plus célèbre des séries carcérale est enfin de retour aujourd'hui avec une nouvelle saison, huit ans après sa présumée fin. Dans cette cinquième saison, Lincoln, Sara et le reste du clan apprennent que Michael, censé être mort il y a sept ans et en fait en vie et retenu prisonnier. Une fois n'est pas coutume et la petite équipe se lance à la recherche du plus célèbre des prisonniers afin de le délivrer. Si les trailers qui se sont enchainés ont donné un avant-goût de ce qui allait se passer, elles ont aussi fait accroitre la pression et l'excitation autour de ce retour et les fans de la série savent déjà ce qu'ils veulent voir apparaitre dans cette saison composée de neuf épisodes. L'attente est désormais terminée et le premier épisode nommé "Ogygia" a été diffusé dans la nuit.

Dans ce dernier, on y découvre le détesté mais pourtant adoré T-Bag qui sort enfin de Fox River après y avoir été enfermé sept ans plus tôt. Ce dernier y reçoit une mystérieuse lettre d'un inconnu où une photo de Michael Scofield - apparemment vivant - y apparait. Évidemment Lincoln et Sara n'en croient pas leurs yeux et le frère de Michael décidé d'aller vérifier si le corps de ce dernier est bien dans sa tombe. Quand il trouve le cercueil vide, contenant seulement l'ancien costume de Michael, il comprend alors que la photo est réelle et que son frère est vivant. Deux nouveaux personnages font leur apparition et essayent de tuer Lincoln et Sara qui est désormais remariée avec Jacob. Pendant ce temps T-Bag accepte de se faire implanter une main en fer par un bienfaiteur anonyme. On a alors le plaisir de retrouver C-Note, désormais imam et œuvrant pour le bien et la paix intérieure qui lui affirme qu'aller chercher Michael au Yémen, là où la guerre civile bat son plein, reviendrait à du suicide. C'est également le retour de Sucre qui - toujours avec son humour habituel - va voir Lincoln pour lui proposer son aide après avoir appris que Michael est toujours en vie. Lincoln est suivi de loin par ceux qui ont tenté de le tuer mais s'envole avec C-Note au Yemen qui décide de l'accompagner à la prison d'Ogygia, là où est détenu Michael. .

T-Bag est de retour dans la saison 5 !

Comme nous l'avions vu dans la bande annonce, le jeune Mike pose des questions sur son vrai père à Sara et est persuadé que le retour de son oncle et l'intrus qui est rentré dans leur maison a un rapport avec lui. Que serait un épisode de Prison Break sans de bonnes batailles ? C-Note et Lincoln arrivent au Yémen où ils doivent rencontrer Sheba qui doit les mener à Michael, sauf qu'ils se retrouvent dans un piège où on tente de les tuer. Après s'en être sorti, Sheba présente son contact qui lui propose de les conduire à Michael en échange du passeport de Lincoln. Ce dernier accepte envers et contre tout. Alors qu'ils ne trouvent pas le nom de Michael Scofield, Lincoln apprend que son frère est connu sous le nom de "Kaniel Outis" - le même nom inscrit dans la veste de costume qu'il a retrouvé dans sa tombe - et qu'il est apparemment un meurtrier qui a voulu renverser le gouvernement. La scène finale de l'épisode est émouvante car elle marque les retrouvailles entre Michael et Lincoln qui se ne passent pas vraiment comme prévu. Le prisonnier feint de ne pas reconnaître son frère et de ne pas s'appeler Michael Scofield, puis demande à être raccompagné à sa cellule, après que Lincoln ait remarqué de nouveaux tatouages avec des yeux sur ses paumes. Cependant, l'expression de Michael en repartant montre qu'il ment, évidement. Ce premier épisode est donc riche en rebondissements et a fait fureur sur twitter bien que les événements se succèdent très rapidement. La série ne comprendra que neuf nouveaux épisodes contre vingt-deux dans les quatre précédentes saisons ce qui évidement a obligé les scénaristes à accélérer les choses. On est très heureux de retrouver l'équipe après toutes ces années et les différents mystères qui tournent autour de la disparition de Michael, des personnes voulant tuer Lincoln mais également de l'anonyme bienfaiteur de T-Bag rendent cette nouvelle saison très excitante et laissent présager une belle suite.