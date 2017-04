8 ans après la fin de la quatrième saison de Prison Break, la série culte est enfin de retour sur les écrans américains ce 4 avril ! En attendant de voir ça (avec grande impatience), la Fox nous fait un beau cadeau avec les 5 premières minutes du premier épisode de cette nouvelle saison. On vous le rappelle, Michael Scofield, notre évadé de prison préféré, est censé être mort ! Un sacrifice fait afin de sauver sa femme, son frère et son fils. Mais voilà, personne n'a vu son corps....

Et déjà, on est captivés ! L'épisode débute avec un monologue intriguant de Michael Scofield qui laisse peu de place au doute. Il est bien vivant ! Pendant ce temps-là, T-Bag sort de prison et retrouve dans ses effets personnels une mystérieuse lettre. Il retrouve alors Lincoln et lui donne la lettre en question semblant indiquer que son frère est vivant et en prison quelque part... La suite, on la devine, Lincoln va tout faire pour le retrouver. Voilà ce qu'on aimerait voir dans la nouvelle saison de Prison Break !