Alors que le premier épisode du revival ne nous laissait voir Michael qu'a la fin, il apparait cette fois dès le départ. Pour la première fois, on découvre sa cellule (et son do-détenu qui n'arrivera jamais à la cheville de Sucre) et à peine a t-on le temps de faire le tour propriétaire qu'il la quitte déjà - direction le toit de la prison. Au moment où Whip fait référence aux "fois précédentes", on se doute qu'ils n'en sont pas à leur première tentative d'évasion - en même temps, connaissant Michael, c'était à prévoir.

De son côté, Lincoln continue ses recherches concernant Kaniel. Alors que C-Note lui fait un topo, Lincoln est clair "appelle le Michael", tranche t-il. Là, on apprend que ce fameux Kaniel Outis (Michael, donc) est emprisonné pour crime contre le gouvernement et qu'après une tentative d'évasion, il a été placé à l'isolement. A ce moment là, le petit duo est interrompu par un enfant, un enfant qui laisse échapper un message en s'enfuyant. Nul doute qu'il est de Michael et il est clairement difficile de faire l'impasse sur la réaction de Lincoln lorsqu'il le lit " Find the Sheikh of light and I will be free". Super, et il fait quoi avec ça ?

Le moment le plus poignant reste celui ou enfin, Sara revoit Michael derrière les barreaux. Passé le choc de le revoir, le moment où il dit ne pas être Michael Scofield est sûrement celui qui l'achève le plus - et nous aussi. Mais connaissant le personnage, on imagine bien que c'est une partie de son plan. Jamais Michael n'abandonnerait sa famille - on a déjà pu le voir dans Prison Break. Et en parlant de famille, le nouveau mari de Sara est de plus en plus insupportable - à se demander pourquoi c'est avec lui qu'elle a refait sa vie. Mais ça, ce n'est pas le débat.

Michael et Whip dans le revival

Après avoir fait connaissance avec les deux autres détenus qui partagent la cellule de Michael et Whip (Ja et Sid), il est temps pour Scofield de faire un nouveau tour de magie. Avec une batterie, un T-shirt, une chaussette et un morceau de gomme, il trouve le moyen de se brûler. L'idée ? Se faire emmener à l'infirmerie. Son plan est d'obtenir des médicaments qu'il pourra échanger plus tard contre un téléphone auprès de Ja. On pourrait croire qu'il va appeler son frère ou son ex-femme (ce serait judicieux, à ce stade) mais non ! Michael préfère commander une pizza. Vous savez ce qu'on dit : les priorités, hein...

De son côté, Lincoln trouve enfin le Sheikh of Lights mais lui, il ne partira pas sans sa fille. Résultat, Lincoln se lance dans une mission sauvetage qui finira en course poursuite. On apprend donc que l'homme des lumières était supposé lancé le signal qui annoncerait l'évasion. De son côté, Sara croise un livreur de pizza (enfin, on comprend le manège de Michael) mais ce dernier ne livre pas son dîner : "Une tempête se prépare, cache tout le monde", est-il écrit. Here we go again... Sara ne sera jamais tranquille.

Lincoln sortira t-il son frère du Yémen ?

Enfin, quand Michael voit le signal qu'il attend depuis tout ce temps (celui qui annonce l'évasion), Ramal apparaît. Pas de panique, ce n'est pas pour le tuer. Les deux hommes s'enlacent et quand Ramal lui demande s'il a trouvé une issue, Michaal répond un simple "oui". La question reste maintenant de savoir quel pacte, deal ou autre marché Micheal a passé.

Rendez-vous sur la Fox pour un nouvel épisode dès la semaine prochaine.