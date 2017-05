A peine le premier épisode a t-il été diffusé que nous arrivons déjà à la fin. Avant tout, il faut reconnaître que retrouver tous ces personnages que nous aimions tant nous aura fait du bien. Evidemment, les avis étaient partagés en ce qui concerne ce revival et même si nous attendions quelque chose de plus grand pour ce retour, même si nous pensions que les scénaristes feraient preuve d'un peu plus de réalisme, il faut au moins admettre que la série est restée fidèle à elle-même. Après neuf épisodes, le Season Finale était donc diffusé hier soir sur la Fox. A la fin de l'épisode 8, aucun sort n'était scellé : pendant que Jacob retenait Sara et Mike, Lincoln se faisait tirer dessus. Alors forcément, on s'attendait au pire pour cet ultime épisode.

Nous avons dit adieu à un personnage, c'est vrai. Or, ce n'était ni Michael, ni Sara (pour une fois). Malheureusement, c'est Whip qui succombe, tué par A&W - ce qui explique le cri déchirant poussé par T-Bag dans la vidéo promo de Behind The Eyes. Alors que leur relation de père et fils commençait à s'intensifier, le plus jeune disparaît. On pourrait penser que T-Bag n'a que ce qu'il mérite (il n'a pas toujours été tendre et le karma se venge) mais l'idée de l'imaginer père était séduisante. Avec Whip, il aurait pu essayer de changer et peut-être même devenir quelqu'un d'autre. Bien sûr, ses actes passés ne seront pas excusés ou pardonnés pour autant mais on ne va pas se mentir, on aurait aimer voir quel effet ce rôle aurait eu sur le personnage. D'ailleurs, puisqu'une saison 6 n'est pas exclue, on peut imaginer qu'en la mémoire de Whip, T-Bag finira par se ranger définitivement (ou alors, qu'il se vengera). Et puis, on aimait vraiment Whip.

Au-delà du tragique, le finale nous aura offert quelques retournements de situations on ne peut plus incroyables. Mais le plus dingue reste celui du tatouage : on apprend que Michael a pu passer les portes du quartier général de Poséidon (qui demandent une reconnaissance faciale) grâce à un tatouage sur ses mains. Oui, il a le visage de Ness tatoué sur ses deux mains. En même temps, c'est tout l'art de Prison Break : mêler tatouage et stratégie. Mais tout de même... ! Il aurait dû le voir, non ?

La bonne nouvelle ,c'est que Michael et Lincoln obtiennent leur happy end. Tous les deux sont libres et surtout, Sara et Sheba. Notons que la fin de cet épisode (bien que tragique) pourrait aussi bien marquer la fin de série que le commencement d'une nouvelle saison. Les scénaristes nous ont épargné le cliffhanger insoutenable, ce qui veut dire que normalement, personne ne devrait être frustré.

@paultscheuring Thank you so much for #Prison Break!!! ????????❤️???????? I want more — Loni (@MichaelSaraPB) 31 mai 2017

Après neuf épisodes intenses et particulièrement épiques, la saison 5 de Prison Break s'est donc achevée de façon à ce que le téléspectateur soit satisfait et ça, c'est déjà bien.