Ce retour de Prison Break, tout le monde l'attendait. Et enfin, nous y sommes. Le semaine dernière, la FOX a diffusé le premier épisode de la saison 5 - signant le retour de Michael Scofield. On le pensait mort et surprise ! Le détenu le plus connu de petit écran est de retour avec un nouveau plan et Kaniel Outis devrait nous en apprendre un peu plus.

A en juger par la bande annonce dévoilée par la FOX, Sara devrait s'impliquer (comme toujours) dans les plans de Michael. Cette dernière ira voir T-bag afin de savoir ce qui a bien pu arriver à l'amour de sa vie pendant ces sept années de détention. De son côté, Lincoln comprendra bien vite que son frère a changé et que le temps passé en détention l'a profondément impacté. Si vous attendez d'en savoir plus sur Michael, sachez que ce n'est pas dans cet épisode que nous aurons des informations - selon les showrunners, il faudra attendre un peu ! Mais chaque chose en son temps : d'abord, le deuxième épisode.