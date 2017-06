Prison Break : Dominic Purcell "je suis partant pour une saison 6" (interview)

Le week-end dernier, Paris a eu la chance d'accueillir plusieurs acteurs prestigieux pour la convention Superheroes Con III organisée par People Convention. En l'espace de deux jours, les fans des différentes séries Arrow, The Flash ou encore Legends Of Tomorrow ont pu partir à la rencontre de leurs acteurs préférés. Parmi les invités, on a retrouvé entre autres Caity Lotz et Rick Cosnett mais également Wentworth Miller et Dominic Purcell, qui jouent respectivement Leonard Snart et Heatwave dans Legends Of Tomorrow, la série créée par Greg Berlanti. Alors que le dernier épisode de la saison 5 de Prison Break nommé "Behind The Eyes" a été diffusé la semaine dernière, Virginradio.fr a profité de l'occasion pour partir à la rencontre de l'acteur de Lincoln Burrows.

Dominic Purcell et Wentworth Miller lors de la Superheroes Con III

Virginradio.fr : Bonjour Dominic, on est ravi de t'accueillir à Paris. Que est-ce qui a été le plus satisfaisant pour toi dans le fait de reprendre ton rôle de Lincoln Burrows dans la nouvelle saison de Prison Break ?

Dominic Purcell : Bonjour Virgin Radio, merci d'être là ! Je suis content d'être à Paris et de pouvoir rencontrer les fans français. Je dirais que j'ai beaucoup aimé voir ce qu'il est devenu depuis ces sept dernières années, depuis la mort de son frère. C'était intéressant de voir la manière dont il a changé, parce qu'on a découvert un nouveau Lincoln dans cette saison. On a tous vieilli depuis la dernière fois (rire) et en tant qu'acteur on fait des choix différents dans la façon d'interpréter nos personnages. Je pense que Lincoln est plus émotionnellement stable dans cette saison. Il a toujours la même intensité mais il est moins impulsif à cause de ce qui s'est passé. Son frère est mort, ses parents ne l'étaient pas comme il le pensait, il a désormais un neveu. C'était bon de le revoir.

Virginradio.fr : Est-ce que ce n'était pas un peu court de faire seulement 9 épisodes alors qu'il faut généralement 22 à 23 épisodes pour suivre le dénouement d'une intrigue ?

Dominic Purcell : Non je pense qu'en ce moment il est mieux pour certaines séries de tourner moins d'épisodes qu'avant parce que tu n'as pas à faire durer l'intrigue encore et encore pour arriver à 22 épisodes. Tu peux très bien révéler une intrigue intense et bien pensée en seulement quelques épisodes. Je pense qu'il vaut mieux moins d'épisodes mais de qualité, que plus d'épisodes avec une partie inutile ou ennuyeuse.

Virginradio.fr : Wentworth Miller a dit dans une interview qu'il n'était pas sur que Michael méritait une fin heureuse. Qu'en penses-tu ? Est-ce que selon toi Lincoln et Michael méritent cette fin heureuse après tout ce qu'ils ont vécu ?

Dominic Purcell : C'est une excellente question. Je pense que les deux ont fait des choses assez vicieuses dans leur vie et se sont mis dans de sacrés pétrins au fil des années, mais s'ils arrivent à s'échapper sur une ile déserte, prendre leur retraite et ne plus se faire poursuivre alors moi ça me va ! (rire)

Virginradio.fr : Bien que cette saison 5 était annoncé comme un prequel, que penses-tu d'une saison 6 ?

Dominic Purcell : Je suis partant pour une saison 6. Je pense que Wentworth l'est aussi si vraiment la production en vient à nous proposer de reprendre nos rôles. Pour le moment il n'y a rien à ce que je sache. Je sais que la FOX est également partante si jamais les producteurs arrivent avec une suite solide. On veut pas faire une suite pour dire qu'il y a une suite, on ne veut pas faire du réchauffé, mais de mon côté je reste ouvert à la possibilité de reprendre le rôle de Lincoln une nouvelle fois.

Virginradio.fr : Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu aimerais voir si jamais il y a une saison 6 ?

Dominic Purcell : J'aimerais beaucoup mettre l'accent sur la relation entre les frères. Tout a commencé par Michael qui s'est battu pour son frère et qui a voulu le faire sortir de prison, ça serait bien d'explorer cette relation après toutes les années qui ont passé depuis Fox River.

Virginradio.fr : Quel est ton meilleur souvenir de tournage de cette saison ?

Dominic Purcell : Il n'y a pas vraiment de meilleur souvenir, mais plus le souvenir de tourner à nouveau pour cette série palpitante et de revenir dans cette série qui signifie énormément pour moi. C'était aussi génial de retrouver tout le casting et de revenir avec Wentworth en tant que Michael et Lincoln. On travaillait déjà ensemble sur Legends Of Tomorrow mais Prison Break c'est assez spécial pour nous deux.