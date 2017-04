Prison Break : Ce qu'on veut voir dans la nouvelle saison

Le moment que des millions de fans à travers le monde attendaient depuis des années est enfin arrivé : la saison 5 de la plus célèbre série carcérale de la planète Prison Break sera diffusée à partir de la semaine prochaine. La pression n'a fait que s'accroitre depuis l'annonce de ce retour inattendu par la FOX et la dernière bande annonce en date a rendu l'attente presque insupportable ! Si l'on sait que Michael est vivant et que Lincoln et Sara vont tout mettre en oeuvre pour le retrouver et le sauver, il y a certaines choses que les fans attendent et voudraient voir dans ce revival de 9 épisodes dont le premier sera diffusé le 4 avril.

C'est LE moment que tous les fans de Prison Break espèrent et attendent avec impatience : le retour du couple mythique de la série : Michael Scofield et Sarah Tancredi Scofield (et oui, ils sont mariés désormais, pour le meilleur et pour le pire). Si l'on sait que Sara partira à sa recherche avec Lincoln dès qu'elle apprend que son mari est vivant, on ne sait pas si Michael pourra vivre un happy end avec l'ancienne doctoresse. En effet, dans la dernière bande annonce dévoilée, il semblerait que Sara ait refait sa vie avec un autre homme, qui n'a pas l'air plus enchanté que ça de voir Michael réapparaître. Michael pourra-t-il retrouver sa bien aimée ou est-ce que son absence a causé des dégâts irréparables ?

Michael et Sara réunis ?

Michael n'a jamais eu la chance de rencontrer son fils avant sa supposée mort. Michael Scofield Jr a grandi sans son vrai père et commence à poser des questions à sa mère à son sujet. Que se passera-t-il lorsqu'il découvrira que ce dernier est en vie ? Michael pourra-t-il enfin rencontrer son enfant et rattraper le temps perdu ? On l'espère (et on prépare déjà les mouchoirs à utiliser lors de la future scène de rencontre - si rencontre il y a.)

Michael Scofield Jr va connaitre son père pour la première fois

Qu'est devenue l'équipe ?

Que sont devenus les personnages de la série ?

S'il y a un personnage qu'on adore détester depuis le début de la série c'est bien T-Bag. Malin et fourbe, l'ancien évadé n'est pas digne de confiance mais réussi toujours à s'en sortir malgré tout. S'il sera de retour dans cette saison 5 on ne sait pas quel rôle il jouera dans le plan d'attaque pour sauver Michael et quel interêt a-t-il à informer Lincoln que Michael est toujours en vie. Connaissant le personnage on sait qu'il ne fait rien sans avoir une idée derrière la tête et on se demande s'il paiera enfin pour tous les meurtres et coups bas qu'il a fait pendant des années. Rendez-vous mardi 4 avril pour le savoir !