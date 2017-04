Printemps Solidaire : Matthieu Chedid, The Avener, Synapson… Le programme de la manif-concerts à Paris le 16/04

Si vous êtes de passage à Paris ce week-end, il vous faudra absolument du côté des Champs-Élysées. L’association Solidarité Sida (en charge également des Solidays) organise une grande manif-concerts sur la plus belle avenue du monde avec 30 lives sur chars prévus. La jeunesse s’invite dans la rue pour défendre les valeurs humanistes et fraternelles de la France pour rendre ce Printemps plus solidaire que jamais ! Et ce n’est pas n’importe quel line-up qui animera votre après-midi, The Avener, Matthieu Chedid, Patrice, FFF, Deluxe, Synapson, AllttA, Naâman, Naive New Beaters, Féfé, Motivés!, Flavia Coelho, Biga*Ranx, Don Rimini, Dtweezer B2B BLV, DJ Pone, Boostee, Pouvoir Magique, HK & Les Saltimbanks, Jupiter & Okwess International, Gaspard Royant ou encore Pogo Car Crash Control seront tous de la partie !

Le rendez-vous est fixé ce dimanche 16 avril à 14h en haut de des Champs-Elysées où dix véritables scènes mobiles partiront de la place de l’Étoile et défileront toute l’après-midi sur la plus belle avenue du monde. What else ? Parisiens, vous savez quoi faire pour une après-midi solidaire aux rythmes des concerts d’artistes aussi généreux que talentueux ! Cinq nouveaux artistes viennent par ailleurs de s’ajouter à la programmation des Solidays 2017, Petit Biscuit, Fefe, Last Train, Rocky et Foreign seront également à Longchamp cet été !