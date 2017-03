Printemps du Cinéma : Découvrez l’interview du casting de la bande-annonce !

Le Printemps du Cinéma revient dans toute la France pour une 18ème édition du 19 au 21 mars avec Virgin Radio. On vous en parlait fin février déjà avec la bande-annonce du Printemps du Cinéma ! Petit rappel les amis, le Printemps du Cinéma, c’est un tarif unique de 4€ la séance partout en France, histoire de kiffer le cinoche du 19 au 21 mars. VirginRadio.Fr a rencontré le casting de la bande-annonce, découvrez sans plus attendre l’interview de Félix Moati, Anais Demoustier et Guillaume Gouix !

Virgin Radio vous donne rendez-vous du 19 au 21 mars dans toute la France pour la 18ème edition du Printemps du Cinéma ! Un tarif unique à 4e la séance, plein de films à découvrir, bref, vous allez vous régaler les copains !