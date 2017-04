Prince fait partie de ces monuments de la musique disparus en 2016 laissant derrière lui un héritage musical considérable et des fans attristés qui ne se sont toujours pas remis de la mort de cet immense artiste. On sait à présent que l’interprète de Purple Rain est décédé à la suite d’une overdose de médicaments, il avait été retrouvé sans vie le 21 avril 2016 à Paisley Park dans sa résidence et studio d’enregistrement. Une série d’hommages lui ont été dédiés par la suite pour célébrer la trace indélébile qu’il laissera dans la musique et la source d’inspiration qu’il a été pour de nombreux artistes durant toutes ces années. À quelques jours du triste anniversaire de sa mort, on apprend qu’un nouvel EP surprise de Prince arrivera ce vendredi 21 avril et en voici déjà un premier extrait :

Ce morceau très groovy fera partie des six titres que proposera l’EP Delivrance qu’il a produit avec Ian Boxill. Ce dernier a complété et mixé les chansons après la mort de Prince, cet opus sortira sur un label indépendant suivant la volonté de l’artiste. « Prince m’a dit une fois qu’il se couchait chaque soir réfléchissant à la manière dont il se passerait des grands labels et offrir sa musique directement au public. Quand nous avons réfléchi à la sortie de cet important travail, on a décidé d’opter pour l’indépendant parce que c’est ce que Prince aurait voulu. », a déclaré Boxill dans un communiqué. Un an après la mort de Prince, c’est aussi l’occasion de revenir sur ses meilleures chansons !