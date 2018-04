Prince : Un nouvel album posthume de prévu !

Quelques jours après la sortie d’un clip avec des images inédites de Prince qui chante Nothing Compares 2 U, une autre bonne nouvelle arrive pour les fans de Prince ! Vous ne le saviez sûrement pas, mais Nothing Compares 2U, rendu célèbre par Sinéad O’Connor dans les années 90, un son de ouf, est en réalité de Prince qui figure dans un album éponyme de son project The Family ! La bonne nouvelle, c’est qu’un album posthume du chanteur Prince sortira en septembre !

C’est la première grosse sortie posthume d’inédits depuis la mort du chanteur, après un premier titre dévoilé un an après sa mort, Delivrance. Un EP sortira en septembre, du même nom, composé de 5 sons inédits composés entre 2005 et 2007. Mais la famille du chanteur a décidé de bloquer la sortie des titres après qu’ils aient fuité sur internet ! Rendez-vous en septembre pour la sortie de cet album ! De toutes façons, Prince n’est pas mort, il est sur une île déserte avec 2Pac, Biggy, Mickael Jackson et Hervé Vilard !