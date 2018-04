Prince : Des images inédites de la version originale de Nothing Compares 2U refont surface !

Vous connaissez sûrement la chanson Nothing Compares 2U, rendue célèbre par la chanteuse irlandaise Sinéad O’Connor ! Ce que vous ne savez pas, peut-être, c’est que l’on doit cette musique à un certain Prince ! La version de Sinéad O’Connor s’était classée numéro des charts dans plein de pays, 12 pour être dans la précision, on adore. C’était en 1990, alors ça nous rajeunit pas tout ça, mais que c’était bon ! Mais c’est en 1984 que Prince publie cette chanson sur son album éponyme de son project The Family. Même un an après sa disparition, Prince fascine toujours, la preuve avec ce nouveau clip et ses images inédites !

Le clip nous emmène dans l’entrepôt Flying Cloud Drive dans le Minnesota lors d’une séance de répétition de Prince and The revolution pendant l’été 1984. On y voit le prince avec ses pas de danse légendaires, son énergie, et ça nous fait réaliser qu’il nous manque, Prince !