Prince : Le live de son concert historique à Syracuse en 1985 est disponible sur YouTube (VIDEO)

Replongez-vous 35 ans en arrière grâce à la vidéo du concert Prince & The Revolution: Live, un moment unique qui s'est déroulé le 30 mars 1985 à Syracuse dans l'État de New York. Alors au sommet de sa carrière, le chanteur et son groupe The Revolution sont en pleine tournée pour l'album Purple Rain. Son plus gros succès. Diffusé à la télévision française, ce concert unique fera réellement connaître l'artiste américain du grand public de l'Hexagone. Une performance que les professionnels qualifieront d'exceptionnels avec un Prince au top de sa forme, autant physique qu'au niveau de sa carrière.

C'est dans le cadre d'une récolte de fonds pour l'OMS afin de stopper la propagation du COVID-19 que les gestionnaires de l'héritage de l'interprète de Kiss ont décidé de dévoilé l'intégralité de la vidéo de ce concert sur YouTube. Attention, cette dernière ne sera disponible que pendant trois jours, soit du 14 mai au 17 mai à23h59. Ne manquez pas cette occasion en or !