Prince : Des nouveaux détails sur sa mort dévoilés

Presque deux ans après sa mort brutale, Prince continue de faire l'actualité : sa musique est encore bien présente, tout comme son héritage. D'ailleurs, les Shaka Ponk lui ont rendu un hommage vibrant lors de leur show donné à l'AccorHotels Arena. Mais si aujourd'hui le nom de Prince apparaît dans les médias, ce n'est pas pour les records dépassés par ses disques. Selon l’Associated Press, un rapport (qui serait secret) aurait révélé un taux elevé de Fentanyl dans son sang lors de sa mort.

Une publication partagée par PRINCESTAGRAM (@prince) le 26 Févr. 2016 à 5 :33 PST

Toujours selon ce fameux rapport (relayé dans la foulée par TMZ, par exemple), "la concentration du médicament dans le sang du chanteur était de 67,8 microgrammes par litre", explique 20 minutes. Notez également que des personnes ont déjà succombé avec 3 ou 57 microgrammes dans le sang. Ainsi, le document confirme la mort par overdose de Prince (on a relevé dans son foie une concentration de 450 microgrammes par kg. Or, au delà de 69 microgrammes, on atteint l'overdose).

Pour vous éclairer un peu, sachez que le Fentanyl est un analgésique opioïd (utilisé pour soulager la douleur des patients). Il serait beaucoup plus puissant que la morphine (cent fois plus puissant, pour être précis).