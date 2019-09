Prince : 3 choses à savoir sur 1999, l'album culte

Si Purple Rain est et restera l'album le plus marquant de Prince, il ne faut pas oublier 1999. Tout aussi culte, l'opus sorti en 1982 a su s'imposer avec des hits tels que Little Red Corvette. Tout de suite, 3 choses à savoir sur l'opus !

C'est le premier album à se hisser dans le Top 10 Billboard

Purple Rain (1984) a été l'un des plus gros succès de Prince mais c'est avec 1999 qu'il a fait une véritable entrée dans le Top de Billboard : l'album s'est placé à la neuvième place.

Les quatre premiers titres sont les premiers singles

S'il est rare que les artistes suivent leur tracklist pour choisir leurs singles, Prince l'a fait.

“Little Red Corvette” est le premier clip d'un artiste noir diffusé sur MTV

En 1983, Billie Jean (Michael Jackson) et Little Red Corvette débarque dans la rotation. Et c'est la première fois que des artistes noirs sont diffusés sur la chaîne. Gros changement - pour le meilleur.

Allez, on vous laisse l'écouter en boucle et apprécier le talent de Prince !