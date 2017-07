"If I pulled you closer, would you mind ? Would you mind ? Would you mind ?". Ces quelques mots devraient vous rester en tête après ce qui suit. Les noms de Zion Kuwonu, Edwin Honoret, Austin Porter, Brandon Arreaga et Nick Mara ne vous disent peut-être encore rien, mais c'est sur le point de changer... Chez Virgin Radio, on adore les découvertes et c'est pour cette raison qu'on vous fait découvrir aujourd'hui un nouveau boys band sur lequel on mise en 2017 : PrettyMuch. Repérés par Simon Cowell (à qui l'on doit la naissance des One Direction qui fêtent d'ailleurs leur sept ans d'existence) il y a un an, les cinq membres du groupe sortent ce mois-ci leur premier single "Would You Mind", et c'est déjà très prometteur pour la suite. On écoute !

Produit par Savan Kotecha (Ariana Grande, The Weeknd, Ellie Goulding...), "Would You Mind" a toutes les chances de devenir l'un des tubes de l'été 2017 avec sa pop urbaine inspirée des 90's. C'est frais, c'est addictif dès la première écoute, ça fait du bien ! Pour tous ceux qui regrettaient la pause des One Direction, vous devriez trouver votre bonheur avec les Américains de PrettyMuch. En train d'enregistrer leur premier album en compagnie de plusieurs artistes de renom comme Ed Sheeran, les garçons devraient assurer la relève des 1D et comptez sur nous pour suivre leur évolution dans les prochains mois. Quand Edwin, Austin, Brandon, Nick et Zion seront devenus un véritable phénomène dans le monde entier, vous pourrez dire à vos amis : "On les connaissait déjà grâce à Virgin Radio !".