Pretty Little Liars : The Perfectionists, tout ce qu'il faut savoir sur le spin-off

Pretty Little Liars s'est terminée en juin dernier avec un finale qui aura divisé tout le monde. On ne spoilera rien (au cas où il y ait quelques retardataires dans l'assistance) mais sachez au moins une chose : Mona et Alison, d'une façon ou d'une autre vont se retrouver pour le spin-off. Intitulé The Perfectionists, cette série devrait s'inscrire dans l'univers de Pretty Little Liars. Et qui sait, avec la chance, les fans ne devineront pas la clé de l'intrigue dès le troisième épisode.

En septembre dernier, Freeform a donc annoncé qu'un spin-off verrait le jour. Et qui dit nouvelle série, dit synopsis : "Tout à Beacon Heights semble parfait, de son université à ses résidents. Mais rien à Beacon Heights n'est aussi parfait que ça en a l'air. Le stress de constamment vouloir être parfait mène la ville à son premier meurtre. Dérrière chaque perfectionniste se cache un secret, un mensonge et un alibi", nous explique t-on. En gros, The Perfectionnist reprendra -a peu près- les mêmes codes que Pretty Little Liars : des mensonges, des meurtres et des secrets.

Au casting, on devrait retrouver Sasha Pieterse et Janel Parrish (qui interprètent respectivement Alison et Mona). Sofia Carson sera également de la partie : elle interprètera Ava Jalali, une blogueuse qui sera la première perfectionniste. Aussi, Caitlin (Sydney Park) - deuxième perfectionniste- sera le jeune fille parfaite qui se destinera à une carrière dans la politique (ça ne vous rappelle pas Spencer, ça ?). Enfin, Dylan (Eli Brown) sera la pasisionnée de musique.

Pour l'heure, seul un pilot a été commandé. Traduction, il y a des chances pour que Freeform décide de ne pas poursuivre (mais la chaîne ne renoncera probablement pas au show). Aucune date de diffusion n'a encore été communiquée mais des médias comme Digital Spy misent sur la fin 2018.

Comme Pretty little Liars, The Perfectionnists sera adaptée d'une série de livres. Le premier est sorti en 2014 et le deuxième, en 2015. Le show se basera sur les livres MAIS connaissant Marlene King, il faudra s'attendre à quelques variantes (notamment concernant les personnages masculins, déjà plus présents dans l'adaptation de PLL) : "Dans les saisons 5 et 6 de Pretty Little Liars, j'avais l'impression que les garçons étaient devenus une partie majeure du show. Je voulais explorer leurs relations , savoir qui pourrait être ami ou non avec les filles", avait-elle avoué. Normalement, on retrouvera cette même façon de travailler les personnages dans le spin-off.

Cette nouvelle série connaîtra t-elle le même succès que sa grande soeur ? Réponse bientôt (on l'espère).