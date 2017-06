Après sept ans, Pretty Little Liars s'est terminée cette semaine. La septième saison aura été ponctuée de coups de théâtre plus fous les uns que les autres (pour changer) et même s'il y a des petites choses que l'on aurait fait différemment, il y a tout de même eu du positif. Tout de suite, le bilan de cette ultime saison.

Hanna et Caleb dans la saison 7

Hanna revient de loin. Il y a eu le traumatisme de la mort d'Elliott - rappelons qu'elle conduisait. Puis, il y a eu la torture. S'il y en a une qui n'a pas été épargnée, c'est bien elle. Pourtant, elle se relève. Ca aura pris du temps, mais elle l'a fait. On a ENFIN assisté à son mariage avec Caleb (précipité, certes, mais tout de même) et surtout, on la retrouve à la fin de l'épisode annonçant qu'elle est enceinte. Elle a appris de ses erreurs et a essayé de ne plus les reproduire (faisant passer Caleb avant sa carrière. Aussi, sans elle, on n'aurait sûrement jamais su que c'était Mona qui avait tué Charlotte;

Emily et Alison se sont rapprochées

Pendant un temps, on a bien cru qu'Emily et Paige finiraient par se remettre ensemble - même si les fans voulaient depuis le départ une réunion entre Alison et Emily. Si Pretty Little Liars nous a habitués à des twists tous plus fous les uns que les autres, il faut bien reconnaître que celui qui concerne Alison et Emily justement, il n'était pas banal. Certains fans l'avaient deviné (la joie des théories) et quelques spoilers avaient circulé mais honnêtement c'est un peu gros : Alison qui porte le bébé d'Emily ? Like, really ? Il fallait aller la chercher, celle-ci. Mais, on salue le sang froid de la Liar qui a su rester solide pendant toute la saison - et ça demandait beaucoup de maîtrise.

Alison dans la saison 7

Traumatisée par son psychopathe de mari et enceinte, Alison mérite tout de même une médaille. On ne l'a pas toujours portée dans notre coeur (on a même eu envie de lui donner quelques baffes au cours des différentes saisons) mais Alison a un coeur - oui, oui. On l'a d'ailleurs compris lorsque Paige l'a confrontée. La première personne a qui Alison a avoué ses sentiments concernant Emily, c'est Paige. On ne vous refera pas la réplique exacte mais elle avoue que lorsqu'Emily la regarde, elle a envie d'être la personne qu'elle voit. Traduction, Alison a envie d'être quelqu'un de bien pour Emily. Et ça, ça montre une réelle évolution du personnage.

Aria et Ezra reviennent de loin

Dans cette saison, Aria est passée de l'autre côté. Pour protéger Ezra et son secret, elle a dû rendre service à A.D et la voir jouer un personnage un peu plus sombre était plaisant à voir - on imagine aussi que l'actrice a dû s'amuser un peu. Aria a eu des choix à faire et même si elle n'a pas toujours fait les bons (elle aurait pu choisir de dire la vérité et s'épargner les ordres d'A.D), elle a pourtant fini par s'en sortir. On retiendra aussi son mariage avec Ezra, preuve qu'ils sont bien plus solides que ce que l'on aurait pu imaginer. Elle lui avouera toute la vérité et surtout, trouvera le courage de lui parlé de sa stérilité. Aria a supporté qu'Ezra passe du temps avec Nicole, elle est restée droite face à ses amies quand elles ont découvert que c'est elle qui agissait pour A.D - bref, elle s'en est plutôt bien tirée.

Spencer, au cour de la seconde partie de saison

Spencer était au coeur de la seconde partie de la saison 7. On ne reviendra pas sur son histoire avec Marco puisque comme 99% des téléspectateurs, seul Toby comptait à nos yeux. Mais cette ultime saison n'a clairement pas été une partie de plaisir pour la jeune Hastings. Apprendre qu'on est la fille biologique de Mary Drake, voir ses parents se déchirer à cause d'A.D et pour finir, se faire kidnapper par sa soeur, ça en laisserait plus d'un traumatisé. De cette saison, on retiendra surtout le jeu irréprochable de Troian Bellisario. On ne va pas se mentir, il arrive que dans Pretty Little Liars, les acteurs n'aient pas toujours un jeu parfait. Mais Troian, elle sort du lot. Jouer une psychopathe comme Alex n'a pas dû être simple et elle s'en est tirée avec brio.

Troian Bellisario en Alex

Donc, Alex (la soeur jumelle de Spencer) est A.D. Le problème, c'est que la série surfe peut-être un peu trop sur la gémellité. Même Alison et Emily ont des jumelles ! Evidemment, Alex avait des raisons d'en vouloir à sa soeur (bien qu'elle ne soit absolument pas responsable) mais on aurait aimé une fin plus percutante. Pourquoi pas un autre membre de la famille Hastings ? Ou mieux, l'une des Liars ? On aurait aimé une prise de risque plus grande de la part des scénaristes mais bon, maintenant que c'est fait...!

Comment Mona a t-elle fait ?

La question la plus flagrante reste de savoir comment Mona a t-elle bien pu rapatrier Mary Drake et Alex en Europe. Alors d'accord, Alex dira cette réplique qui résume tout "C'est Mona". Mais tout de même. Comment a t-elle bien pu les faire sortir de Rosewood et surtout, comment peut-elle les garder comme ça, dans un sous-sol alors qu'elle travaille dans une boutique où il y a sûrement du passage ? Et son petit-ami français, comment peut-il passer à côté de ça ? Cette fin laisse laisser présager une suite mais, clairement, on sent venir la répétition.

Après un final très attendu, la série s'est donc retirée. Clairement, après tout ce temps, on attendait peut-être un final (un peu) meilleur. Mais parce qu'on suit la série depuis sept ans, la nostalgie prend le pas sur le reste. On connaît la fin et c'est tout ce qui compte. Il se murmure qu'un spin-off pourrait voir le jour et que les actrices seraient même partantes pour un revival. Mais pour l'instant, on va se contenter de ce que l'on a et digérer les sept années écoulées; Pour le reste, on verra plus tard.