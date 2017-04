Enfin ! Après des mois d'attente, la série a fait son grand retour à la télévision américaine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la production a fait les choses en grand. D'abord, nous avons eu droit à quelques révélations dès les premières minutes du show. Lorsque nous les laissions, Spencer se faisait tirer dessus et Toby se retrouvait impliqué dans un accident de voiture. Vous vous en doutez, aucun des deux n'est mort - en même temps, il n'y aurait plus de série sans Spencer. Ainsi, notre Liar se retrouve blessée au bras et même si Toby va devoir se servir de béquilles pendant quelque temps, il va parfaitement bien. De leur côté, Caleb et Hanna se sont retrouvés et visiblement, ils sont plus forts que jamais. Non, ce n'était pas un coup d'un soir et oui, ils vont se donner une nouvelle chance - et entre nous, on est ravis : Pretty Little Liars sans Haleb, c'est un peu comme un cheese cake sans coulis.

De leur côté, Paige et Emily n'auront pas à se battre pour un poste : elles sont toutes les deux embauchées - nous aussi, on aimerait bien vivre dans le monde de PLL. Par contre, les choses se gâtent quand Ezra rentre après une semaine d'absence : la tension entre lui et Aria est là et bien évidemment, il ne se sent pas prêt à prendre de décision. On aimerait lui rappeler qu'il est fiancé mais pour sa défense, ce n'est pas tous les quatre matins qu'une petite amie morte refait surface. Hanna a beau dire à Aria de préparer le mariage seule pour que tout soit parfait quand il sera prêt, on doute un peu : c'est à double tranchant, ça. Notez aussi le retour d'un personnage de la saison 3 - Holden. Il est choqué d'apprendre le mariage d'Ezra et Aria mais le plus beau moment, reste probablement celui où Ezra les rencontre et explique qu'il doit aller à New-York. La raison ? Les parents de Nicole le lui demandent. Là-dessus, Holden demande qui est Nicole et nous, on se demande pourquoi diable Ezra obéirait.

Le plus important dans cet épisode, c'est l'envoi d'un jeu. Pour torturer les filles, on ne fait pas les choses à moitié : elles reçoivent une boîte contenant le Liar’s Lament - un jeu de société version Liars, si vous préférez. Avec, en prime, un téléphone - évidemment. On ne va pas se mentir, les parties à venir ne seront pas aussi fun que nos parties de Monopoly Game of Thrones.

La scène que tout le monde attend concerne Spencer. Est-ce que, oui ou non, elle est la fille de Mary Drake ? La réponse est oui. Veronica explique avoir adopté Spencer après que Jessica DiLaurentis se soit présentée à sa porte. Sauf que ça, ça n'aide pas Spencer qui ne sait plus vraiment qui elle est - comme Ali, d'ailleurs. Parce que le jeu continue, Spencer y joue : "visite un malade, obtiens une récompense", reçoit-elle. Elle va voir Toby et en échange, elle reçoit un mot de sa mère (biologique), lui expliquant que les choses ne "devaient pas se passer comme ça" et que "Jessica et les Hastings devaient être punis". Aussi, elle ajoute qu'elle espère que Spencer la pardonnera.

A la fin, on voit Jenna s'adresser à une infirmière (qui ne porte pas un costume de Radley) et là encore, on se pose des question : L'infirmière est-elle celle qui se cache derrière tout ça ? Ou travaille t-elle simplement pour A.D ? Et Jenna, qu'a t-elle à voir là-dedans ? L'épisode prochain nous en dira plus, sûrement...! Rendez-vous sur Freeform, donc !