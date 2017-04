Enfin ! Après des mois d'attente, les menteuses les plus célèbres du petit écran ont fait leur grand retour sur Freeform. C'est la dernière ligne droite et bien évidemment, le rythme s'est intensifié : nous laissions Spencer et Toby en mauvaise posture dans le Mid-Season Finale et maintenant, nous savons qu'ils sont tirés d'affaire. D'ailleurs, Spencer a pu avoir quelques informations concernant sa mère biologique. Parallèlement, elle font l'objet d'un jeu (vicieux) mis en place par leur stalker et c'est probablement ce qui les mènera à la vérité. Pour le magazine Variety, le casting a accepté de partager son ressenti quant à ce final. Et une chose est sûre, la production n'a pas lésiné sur les moyens.

Et pour conclure, Charlie Craig estime que c'est la l'aventure la plus folle dans laquelle ils ne se sont jamais lancés. Pretty Little Liars sera diffusé chaque mardi sur Freeform et jamais, nous n'avons été aussi proches du but.