Pretty Little Liars Saison 7 : La suite se dévoile dans un nouveau trailer

Après sept ans de bons et loyaux services, Pretty Little Liars s'apprête à suivre le même chemin que The Vampire Diaries : lentement mais sûrement, on se dirige vers la fin. Après sept saisons de rebondissements tous plus gros les uns que les autres, nous allons enfin savoir qui torture les filles depuis tout ce temps - on n'y croyait plus. Il ne reste que 9 épisodes avant la diffusion de l'ultime final et pour préparer psychologiquement l'audience, Freeform a dévoilé un trailer on ne peut plus nostalgique.

Dans cette courte vidéo, nous n'apprenons pas grand chose. En fait, la production a jugé bon de nous remémorer tous les moments clés de la série plutôt que de nous donner des images inédites. On y retrouve le fameux "Je vous ai manqué ?" d'Alison et les phrases made in Hanna qui nous ont toujours fait rire ("On est toutes liées comme un bol de spaghetti"). Le compte à rebours sera lancé le 8 avril prochain avec le Mid Season Premiere et d'ici là, on peut toujours parier sur un éventuel revival.