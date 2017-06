On n'a jamais été aussi près du but. Ce soir, Freeform diffusera l'ultime épisode de Pretty Little Liars et bien évidemment, ce dernier s'annonce aussi intense qu'émouvant - parce que même si parfois la série nous a donné envie d'hurler, reconnaissons que nous vivons avec depuis sept ans. Et sept ans, c'est long. Pour cet ultime épisode, de nombreuses réponses sont attendues. D'abord, il faut parler du couple formé par Spencer et Toby. On a espéré pendant une saison et visiblement, ça n'arrivera pas. Du moins, pas si l'on se base sur l'extrait dévoilé par la chaîne. Dans la première vidéo, on apprend que le mot écrit par Spencer signifiait "amour éphémère". Cela voudrait-il dire que c'est terminé, vraiment terminé ? Non, on refuse d'y croire. Avec Pretty Little Liars, nous ne sommes plus à un twist près - Marlene va au moins nous faire ce cadeau. Après Haleb, Ezria et Emison, Spoby mérite de se retrouver.

Les autres extraits nous éclairent sur la relation d'Archer et Charlotte. Comment se sont-ils rencontrés ? Et pourquoi a t-il épousé Alison ? Si jamais vous vouliez des réponses, préparez-vous, vous allez les avoir. Enfin, un dernier extrait nous fait faire un bond dans le temps. Souvenez-vous , dans l'épisode précédent, Mary Drake offrait le Lost Wood Resort à Alison et Spencer. Visiblement, elles l'ont rénové. Pour en voir plus, il faudra évidemment être au rendez-vous pour le Series Finale. Et n'oubliez pas les mouchoirs.