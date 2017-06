Pretty Little Liars saison 7 : Episode 20, le recap' du Series Finale

Après sept ans de mensonges et de péripéties incroyables, les Liars ont mis un point final à leur histoire - du moins, à celle-ci. Hier soir, Freeform a diffusé l'ultime épisode de la série et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il était intense. Avant d'entrer dans les détails du Finale, on vous donne la réponse que vous attendez tant : qui est A.D ? Eh bien, c'est la soeur jumelle de Spencer (oui, il y a beaucoup de jumeaux dans cette série). Pour vous expliquer rapidement, Mary Drake a eu deux enfants. Mais pour pouvoir sortir de Radley, elle a vendu l'un de ses bébés ; Alex Drake. Jalouse de la vie de sa soeur, elle a tout fait pour détruire sa vie et surtout, pour lui voler Toby.

Si vous cherchez un quelconque lien avec Archer et Charlotte, sachez que c'est Wren qui les a présentés. Il était amoureux d'Alex et c'est lui qui a fait office d'entremetteur (si l'on peut dire). Maintenant que le plus important est passé, revenons à l'épisode. D'abord, on découvre que Emily et Alison ont eu deux filles - des jumelles (oui, encore). De leur côté, Ezra et Aria préparent leur mariage. Si l'on assiste à la répétition de la cérémonie, on voit enfin Aria dire la vérité à Ezra : elle ne peut pas avoir d'enfant. Evidemment, il est en colère - au départ : il regrette qu'elle ait eu peur de lui en parler.

Elle était la " OMG OMG" "HANNNN". La phrase elle était même pas monté au cerveau qu'elle me perturbait. #PLLFinale — Marie❁ (@KidrauhlBiebah_) 28 juin 2017

Un peu peu plus tard, Spencer et Toby nous offrent la scène qu'on attendait depuis un moment : ils s'embrassent (ENFIN) et vont même plus loin. Sauf que nous sommes dans Pretty Little Liars et que rien n'est jamais simple : plus tard, on retrouve Spencer... qui se fait mettre K.O par Mona. Vous ne comprenez pas ? C'est normal ; c'est à ce moment là que l'on comprend que Spencer a une jumelle et c'est elle qui était avec Toby. Quand Spencer se réveille dans une sorte de cellule, un miroir l'aide à comprendre : sa soeur est là aussi (avec Mary Drake). Serait-il possible qu'Alex se soit faite passer pour Spencer au cours de la série ? La réponse est oui : dans le chalet avec Toby, par exemple (clairement, Troian Bellisario mérite un Emmy pour ses performances. Si Alex voulait "voler" la vie de sa soeur , elle voulait surtout venger la mort de Charlotte.

Le jour de son mariage, Aria panique : elle a reçu un SMS disant que Ezra ne viendrait pas. La vérité, c'est qu'il est enfermé avec Spencer : il est tombé sur Alex et lui aussi, il s'est fait avoir. Le temps de remettre toutes les pièces du puzzle en place (par exemple , Toby réalise que le livre que Spencer lui a donné venait en fait d'Alex parce qu'il n'y a aucune note dessus) et ils se mettent en route pour les sauver. Lorsqu'ils arrivent, Toby a un choix à faire : il est prêt à tirer mais la question est de savoir qui est Alex et qui est Spencer. Evidemment, il parvient à savoir grâce à un poème. De son côté, Mona appelle la police.

Ezra et Aria se marient et à la fin, on retrouve les filles : Hanna est enceinte tandis que Aria et Ezra cherchent à adopter. Mona, elle est à Paris. Visiblement, elle a trouvé l'amour mais... elle a aussi un petit secret. Elle a effectivement appelé la police mais elle a trouvé un moyen pour emmener Mary Drake et Alex avec elle - oui, elle les garde captives.

Après sept ans, nous avons enfin nos réponses. Reste à savoir si Marlene King en restera là !