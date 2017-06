Pretty Little Liars saison 7 : Episode 19, les premières vidéos de Farewell, My Lovely

Qui a tué Charlotte ? Si jamais la question vous hante, sachez que nous pourrions bien obtenir une réponse dans le prochain épisode. Pour rappel, le meurtre de cette dernière a eu lieu au cours de la saison 6 et depuis, nous n'avons jamais pu savoir qui l'avait assassinée. Aussi, la bande annonce prévoit (encore) quelques moments difficiles pour Aria qui se retrouvera face à un policier... en ayant le cadavre d'Archer dans sa voiture.

Parallèlement, les filles seront sûres d'avoir démasqué A.D et demanderont des explications à Mona (souvenez-vous, la scène finale dans l'épisode 18 laissait croire qu'elle pourrait être mêlée à tout ça). De son côté, Mary Drake sera de retour et elle ne viendra pas les mains vides : elle aura un cadeau pour Alison et Spencer. Pour savoir ce que c'est, il faudra faire preuve d'encore un peu de patience !