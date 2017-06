Pretty Little Liars saison 7 : Episode 19, le recap de Farewell My Lovely 

A quelques épisodes de la fin (deux en comptant celui-ci), Marlene King ressort ses vieux dossiers. Farewell My Lovely devait avant tout se consacrer à Charlotte et à son assassinat et enfin, on sait qui l'a tuée. Mais avant ça, on retrouve Aria qui est clairement dans de sales draps : pour rappel, elle se retrouve face à la police avec le corps d'Archer dans sa voiture. Et pendant ce temps là, les filles évoquent la possibilité que Mona puisse être A.D. D'ailleurs, Ezra est de la partie et il n'apprécie absolument pas le comportement des Liars envers Aria - on le comprend, elles n'ont pas toujours été clean non plus... après ça, Caleb et lui partiront à sa recherche. Aussi, Caleb aidera Hanna à épier Mon, histoire que l'on sache si elle est vraiment A.D - et on est sûrs que ce n'est pas le cas.

On savait que Mary Drake serait de retour et qu'elle ferait un cadeau à Spencer et Alison. Trêve de suspense, on sait maintenant ce que c'est : The Lost Woods Motel. On aurait parié sur une lettre ou un souvenir mais non- un motel, c'est bien aussi. De son côté, Ezra retrouve Aria et refuse qu'elle se sacrifie une fois de plus. Spencer rejoint Caleb et Hanna et fait remarquer qu'ils se disputent comme un couple marié : peut-être serait-il temps d'annoncer leur mariage ? Non ? Non, très bien. Après ça, Caleb va confronter Mona dans le restaurant où elle se trouve (ils la surveillaient, rappelons-le) et cette dernière annonce qu'on lui a volé le jeu - deux fois.

Mona a peut-être perdu le jeu mais elle est encore pleine de ressources. Avant de disparaitre, elle leur laisse une note "PARTEZ MAINTENANT" et tous les trois découvrent un passage dans un mur. Parce que Caleb ne veut plus qu'Hanna ne se retrouve dans endroits sombres, il y va avec Spencer. De retour avec Ezra et Aria, on apprend que ce dernier veut qu'elle quitte Rosewood (et il n'a pas tort) sauf qu'Aria refuse pour ne pas laisser ses amies. Parce qu'il ne reste que ça à faire, il décide d'aller s'occuper du corps dans la voiture mais surprise, il a disparu.

De son côté, Hanna retrouve Mona. Le problème, c'est qu'elle n'a pas l'air d'être elle-même. Quand Hanna lui demande ce qu'elle fait là, Mona répond "Je t'attends, Charlotte". Grâce à un flash back, on apprend que c'est Mona qui a tué Charlotte (on apprendra plus tard que c'était un accident). Alors qu'elle semble revivre la scène avec Hanna, Spencer et Caleb arrivent à temps. Au commissariat, Mary avoue avoir tué Archer et contre toute attente, tanner laisse les filles partir. Concernant A.D, elle explique que c'est probablement un tordu qui se passionnerait un peu trop pour les histoires compliquées comme celles-ci. Est-ce le cas ? On en doute. La réponse, nous n'aurons la semaine prochaine dans l'ultime épisode de Pretty Little Liars !

Rendez-vous sur Freeform !