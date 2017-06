Profitez-en, ça ne durera plus bien longtemps. D'ici trois épisodes, Pretty Little Liars devrait dévoiler tous ses secrets et quitter nos programmes. Ce soir, Freeform diffusera Choose or Lose et visiblement, un mariage est annoncé ! Mais avant de penser aux festivités, il faut s'arrêter sur le cas d'Aria. Si elle pensait avoir un minimum la paix après avoir fait tout ce que A.D lui demandait, elle n'est pourtant pas au bout de ses surprises. Déjà, les filles vont découvrir ce qu'elle leur cache depuis tout ce temps. Ensuite, elle va se retrouver en mauvaise posture : on ne sait pas ce que contient le coffre de la voiture montrée dans la bande-annonce mais l'arrivée de la police ne nous dit rien qui vaille.

Côté extraits, on retrouve Emily & Alison, Toby & Spencer et enfin, Hanna & sa mère. Alors que le couple Emison fera une découverte inquiétante, on devrait enfin assister aux "retrouvailles" de Toby et Spencer. La mort récente de sa femme semble le hanter - mais pour l'instant, ce qui les préoccupe tous les deux, c'est l'enquête en cours. Enfin, Hanna aura une conversation avec sa mère. Elle admet avoir besoin d'aide mais refuse qu'elle soit impliquée. Rendez-vous ce soir sur FreeForm pour en savoir plus !