Pretty Little Liars saison 7 : Episode 18, le recap' de Choose or Lose

La bande annonce de Choose or Lose nous laissait présager un mariage mais avant d'aller faire la fête, les Liars ont eu quelques petits problèmes à régler. D'abord, commençons avec Emily et Alison. Dans leur chambre, elles retrouvent le jeu ainsi que la pièce de puzzle gagnée par Aria dans l'épisode 17. Evidemment, tout ça les obligent à se demander si A.D n'est pas dans la maison. Mais elle n'auront pas le temps d'angoisser puisque la police vient frapper à leur porte. Vous pensiez qu'elles auraient du mal à expliquer la présence de ce fameux jeu sous leur toit ? Que nenni ! Il disparaît, comme par magie.

De son côté, Spencer prend les choses en main. Et là, elle découvre que Tanner est de retour : Furey étant un peu trop impliqué, il s'est écarté. Elle donne à Spencer une dernière chance de lui dire la vérité mais cette dernière préfère s'en aller. Si la police a pris les téléphones des Liars, c'était sans compter sur A.D, toujours prévenant : un téléphone était caché spécialement pour Aria. Et cette dernière commence à s'impatienter : elle a fait tout ce qu'il voulait et maintenant, elle veut le rencontrer. Contre toute attente, il accepte mais à une condition - Aria doit porter le fameux hoodie noir. Et ça, ce n'est clairement pas bon signe.

En ce qui concerne Hanna, Ashley est déterminée à essayer d'aider sa fille. Elle sent bien qu'Hanna en a besoin mais parce qu'elle est fière et adulte, Hanna refuse de la mêler à tout ça. Lorsqu'elle trouve le téléphone du jeu, ce dernier dit "CHOISIS ou PERDS". Et évidemment, c'est à ce moment que Mona arrive -et avec des nouvelles qui ne devraient pas plaire aux filles. En effet, elle explique qu'Aria pourrait bien faire partie de l'équipe d'A.D. Et pour appuyer sa théorie, Mona leur rappelle quelques détails importants. Et en parlant d'Aria, elle finit par partir à son rendez-vous avec A.D (organisé dans une aire de jeux pas très fréquentable). Elle porte le fameux uniforme et forcément, c'est à ce moment-là que ses amies débarquent : on vous laisse imaginer leur surprise.

Honestly living for the argument the girls had with aria #pll — ellie✨ (@myprovincialife) 14 juin 2017

Aria s'explique et même si les filles semblent être compréhensives, Spencer a plus de mal à avaler la pilule. En même temps, on ne peut pas l'en blâmer : ses parents sont en plein divorce (on n'a pas oublié le message vocal) : "tu as ruiné tout ce que j'avais", lui balance Spencer. Evidemment, Aria s'empressera d'appeler A.D pour lui faire savoir sa façon de penser. Mais il n'est visiblement pas rancunier puisqu'il fournira plus tard un alibi à Aria pour le meurtre d'Archer.

THEY BASICALLY JUST DESTROYED SPARIA #PLL — noelle (@noelle2k10) 14 juin 2017

De son côté Ezra tombe sur le fameux rapport qu'Aria voulait cacher à tout prix et c'est avec tout le courage qu'il lui reste qu'elle décide de lui dire toute la vérité : "Je ne suis pas sûre que tu seras encore là quand j'aurais terminé', lui dit-elle.

Just when I was starting to like mona ???? #PLL #PLLEndGame — Emily (@emsedge06) 14 juin 2017

Parce qu'il faut bien un peu de joie dans cet épisode, notez qu'Hanna et Caleb sont mariés. Après tout ce temps, ils se marient enfin et profitent de la soirée.... parce que ça ne va pas durer. A la fin de l'épisode, on voit Mona. Elle est avec le jeu et affiche un air indescriptible. Et encore, on ne vous parle pas du sourire qui va avec. A t-elle quelque chose à voir avec tout ça ? Réponse dans le prochain épisode diffusé sur Freeform !