D'ici quelques semaines, la série signée Marlène King touchera à sa fin. Et depuis leur retour, on ne peut pas dire que les Liars ont été épargnées. Pendant qu'Aria se voit contrainte de trahir ses amies pour protéger Ezra et son secret, Alison a eu la peur de sa vie en apprenant qu'elle était enceinte. Heureusement (si l'on peut dire), le bébé qu'elle porte est celui d'Emily (encore un twist made inPretty Little Liars). De son côté, Spencer est dans le collimateur de la police. Cette semaine, Aria et Hanna devraient être au centre de l'attention.

Accrochez-vous, le couple Haleb devrait enfin se fiancer ! Après quelques turbulences, le duo s'est retrouvé à la moitié de la saison et les fiançailles devraient devenir une réalité. Aussi, notez que le secret d'Aria sera révélé : on savait qu'elle obéissait à A.D pour protéger Ezra. Oui mais, de quoi ? C'est ce que l'on découvrira. Rendez-vous ce soir sur Freeform pour un nouvel épisode, donc !