Pretty Little Liars saison 7 : Episode 17, le récap' de Driving Miss Crazy 

Cette semaine, Ashley Marin a fait son grand retour mais ce n'est pas ce par quoi il faut commencer. D'abord, on se concentre sur Mona. Parce que clairement le personnage mérite des fleurs. En l'absence d'Alison (partie à New York), Mona décide qu'il serait temps qu'elles découvrent qui est le père du bébé qu'elle porte. Résultat, elle se fait passer pour la femme d'Emily et l'accompagne chez un médecin spécialisé (celui qui serait à l'origine de la grossesse d'Alison). Il n'est pas d'une grande aide (il s'est contenté de communiquer par mails avec celui qui se cache derrière tout ça) mais au final, Emily obtient le numéro du donneur de sperme. Traduction, elle vont pouvoir remonter jusqu'à lui. Et là, on a clairement peur de la suite.

De son côté, Aria reçoit encore et toujours des messages de A.D. Et sa mission (après la personnalisation de la chambre du bébé d'Alison dans l'épisode précédent), c'est d'introduire un haut-parleur avec une bande audio pré-enregistrée chez les Hastings. Et sur l'enregistrement, on vous le donne dans le mille, on retrouve une conversation entre Peter et Mary Drake - cette dernière l'accusant d'avoir voulu la faire tuer. Sauf qu'au final, c'est sa soeur jumelle qui a été tuée à sa place. Après ça, Mary Drake se débrouille pour parler à Spencer. La réconciliation se passe plutôt bien - au point que Mary Drake lui propose de rester avec elle, ce que Spencer refuse.

En ce qui concerne le secret d'Aria, nous avons finalement le fin mot de l'histoire : à l'époque, Aria voulait se venger du livre écrit sur Alison. Pour ça, elle a voulu signaler Ezra comme "prédateur" (sexuel, ndlr) mais n'a jamais été au bout de son signalement Evidemment, si A.D met sa menace à exécution, Ezra pourrait aller en prison ET ne lui pardonnera sûrement jamais une telle chose.

De leur côté, Hanna et Caleb se retrouvent confrontés aux question de Marco et c'est pile le moment que choisit Ashley pour revenir (amen). Mais ce qu'il faut retenir de cet épisode, ce sont les fiançailles du couple Haleb. Caleb avoue à Ashley qu'il veut épouser Hanna et, évidemment, cette dernière ne refuse pas. Et parce qu'ils font les choses correctement, ils recréent la scène iconique de la saison 1 - celle du rendez-vous sous la tente.

La semaine prochaine prochaine, Freeform dévoilera un nouvel épisode de Pretty Little Liars et, avec la chance, nous saurons enfin qui est le père du bébé d'Alison. Et puis... qu'en est-il de Spencer et Toby ?