A quelques épisodes de la fin, l'étau se resserre autour des Liars. Visiblement, Spencer sera plus que jamais dans le collimateur de la police : au point d'être convoquée et interrogée. Malheureusement pour elle, sa fameuse "blague" concernant le fait qu'elle aurait enterré un corps se retournera contre elle et les autorités feront leur maximum pour mettre toutes les pièces du puzzle en place. Spencer finira t-elle en prison ? On pourrait se poser la question. Mais une chose est sûre, Hanna et les autres ne laisseront jamais faire ça. Du moins, pas sans essayer de se battre.

Cet épisode devrait aussi marquer le retour de Lucas. Avec lui, quelques révélations devraient aussi être mises en avant. Lorsque les filles le trouvent en train de fouiller dans la bande annonce, ce dernier explique qu'il sait pourquoi Hanna a été torturée. Voilà qui est intéressant. Enfin, Aria sera (encore) dans une situation compliquée. Alors que A.D joue avec elle depuis l'épisode précédent, il va l'envoyer travailler pour lui (du moins, on l'imagine). Mais la question reste de savoir combien de temps elle tiendra sans en parler aux filles... pour le savoir, rendez-vous sur Freeform !