Auront-elles un jour un peu de répit ? Plus ça va, plus on en doute. Encore une fois, les Liars ont eu une semaine difficile - plus Aria et Spencer que les autres. On vous l'annonçait dans la bande-annonce, AD continue de torturer Aria. Pour protéger Ezra (et son secret), la jeune femme est obligée de faire le sale boulot d'A.D, à savoir aller "saboter" la chambre du bébé à venir d'Alison (et d'Emily, du coup). Au programme, accrocher un mobile plus que flippant au-dessus du lit (entre autres). Elle s'en sort plutôt bien, à un détail près : elle oublie une boucle d'oreille. De son côté, Hanna a dû honorer son deuxième tour. Cette fois, c'était à elle de jouer : voilà qu'elle se retrouve à détruire des preuves à Radley avec Caleb.

Spencer, elle, est dans de sales draps. Oubliez les cupcakes apportés la semaine dernière offerts à ce cher Marco, les scènes de l'épisode 16 ne sont absolument pas sucrées. La Liar se fait donc arrêter et avec le recul, on imagine qu'elle a dû regretter le moment où elle lui a avoué avoir enterré un corps - clairement, il ne l'a pas pris sur le ton de la plaisanterie.

En ce qui concerne Emily et Alison, les choses avancent - ce qui devrait ravir les fans du couple. Maintenant qu'elles sont prêtes à avoir un bébé ensemble (et on ne l'aurait jamais pensé), Alison fait la plus jolie des déclarations à Emily : Enfin, elle admet qu'elle l'aime. Comme quoi, la question de Paige posée dans l'épisode 15 aura finalement fait office de déclencheur. Alison veut une famille avec Emily et forcément, elles se retrouvent (enfin). Pour finir, Lucas est surpris dans l'appartement d'Hanna. Et c'est à ce moment là que les révélations commencent. On en apprend plus sur la "relation" entre Lucas et Charlotte/ Charles. Dans ses mails, ce dernier explique à quel point Alison et les filles étaient mauvaises, ce qui expliquerait son obssession.

Pour finir, cet épisode aura mis en avant différentes relations (parfois oubliées) de la série. Il y a d'abord eu Lucas et Hanna et ensuite, Mona : "Combien de fois devrais-je te sauver la vie pour faire partie du groupe ?", demande t-elle à la jeune femme. A quelques épisodes de la fin, on espère sincèrement qu'Hanna sera épargnée. Mais sinon, c'est une excellente question.

Rendez-vous la semaine prochaine sur FreeForm pour un nouvel épisode !